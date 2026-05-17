خلى بالك.. هيئة الأرصاد تعلن ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 10:24 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 17 مايو 2026، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ل​يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (35 إلى 45) كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

​فرص ضعيفة: لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

القاهرة:

​العظمى: 41 درجة.

​الصغرى: 24 درجة.

​الإسكندرية:

​العظمى: 32 درجة.

​الصغرى: 20 درجة.

​مطروح:

​العظمى: 29 درجة.

​الصغرى: 19 درجة.

​سوهاج:

​العظمى: 42 درجة.

​الصغرى: 26 درجة.

​قنا:

​العظمى: 43 درجة.

​الصغرى: 26 درجة.

​أسوان:

​العظمى: 44 درجة.

​الصغرى: 28 درجة.