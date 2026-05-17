هاتفيا .. قطر والسعودية تبحثان تطورات المنطقة وسبل تثبيت وقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 11:18 صباحاً - تأكيد على أولوية الحوار والوساطة

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال الاتصال أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمة عبر الحوار، بما يسهم في احتواء التوترات ومنع اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

الدفع نحو اتفاق مستدام

وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق مستدام يضمن تثبيت التهدئة ويحول دون تجدد المواجهات، في ظل المخاوف المتزايدة من انعكاسات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة والممرات الحيوية.

