يديعوت أحرونوت : إسرائيل تهدد حركة حماس بالحسم العسكري الكامل ونزع سلاحها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 12:30 مساءً - هددت إسرائيل حركة حماس بمواصلة الضغط العسكري حتى تفكيك الحركة ونزع سلاحها، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول رفيع مشارك في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال المسؤول إن اغتيال رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، عز الدين الحداد، يشير إلى أن عملية تفكيك الحركة ونزع سلاحها مستمرة، "سواء طوعًا أو عبر استمرار الضغط العسكري".

وأوضح أن نزع سلاح حماس يُعد أمرًا حتميًا في نهاية المطاف، معتبرًا أن قبول الحركة بالتوصل إلى اتفاق أو إنهاء المواجهة سيكون في مصلحتها لتجنب تداعيات طويلة الأمد.

إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول وجود استياء داخل "مجلس السلام" التابع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عملية الاغتيال، نفى المسؤول وجود أي غضب تجاه إسرائيل، متهمًا حركة حماس بانتهاك التفاهمات.

كما كشف المصدر عن الخطط المستقبلية الجاري التنسيق بشأنها، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتضمن إدخال لجنة تكنوقراط وقوات شرطة فلسطينية إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، بدلًا من إدارة حماس.

وأضاف: "هناك تنسيق وتنظيم مستمران، ونحن ننتقل حاليًا إلى مراحل إعادة التأهيل الأولية، التي تشمل إزالة الأنقاض والأنفاق، بناءً على قرار مجلس السلام بعدم وقف العمليات التحضيرية لإعادة الإعمار".

وتابع المصدر، مستشهدًا بموقف الإدارة الأمريكية: "كما صرّح الرئيس ترامب سابقًا، فإن نزع سلاح حماس سيتم في جميع الأحوال، ونحن لا نملي على إسرائيل قراراتها بشأن العودة إلى القتال أو عدمه".