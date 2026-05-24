ترامب يعرب عن تقديره لرؤى وجهود الرئيس السيسى والقادة المشاركين فى الاتصال التليفونى المشترك

الرئيس السيسى والقادة العرب يجددون تقديرهم لجهود ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 01:24 صباحاً - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بتوقيت مصر، في اتصال تليفوني مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال ضم، إلى جانب الرئيس السيسى، كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، والمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس والقادة المشاركين في الاتصال جددوا تقديرهم وأشادتهم بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي والاطراف المعنية في سبيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران ولاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، داعين الرئيس ترامب إلى مواصلة تلك الجهود وقيادته الحكيمة من أجل تحقيق السلم والأمن المستدامين في المنطقة والعالم.

 

 

