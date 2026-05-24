بايرن بطل كأس ألمانيا للمرة الـ21

تُوّج بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الـ21 في تاريخه، بعد فوزه 3 -صفر على حامل اللقب شتوتغارت في المباراة النهائية مساء السبت.

أحرز هاري كين الثلاثية في الدقائق 55 و80 و92 من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين ليرفع رصيده إلى 61 هدفاً في 51 مباراة لعبها الموسم الحالي.

وبذلك، حقق العملاق البافاري الثنائية المحلية بالجمع بين لقبي الدوري وكأس ألمانيا للمرة 14 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً بكأس ألمانيا برصيد 21 مرة.

في المقابل، عجز شتوتغارت عن الفوز بكأس ألمانيا للموسم الثاني على التوالي، والمرة الخامسة في تاريخ النادي، ليخسر المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه.

