فوكس نيوز: استقالة تولسى جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 09:30 مساءً - أفادت شبكة فوكس نيوز باستقالة تولسي جابارد من منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والأمنية في واشنطن.

ولم تكشف التقارير الأولية تفاصيل كاملة بشأن أسباب الاستقالة أو توقيتها النهائي، وسط ترقب لصدور توضيحات رسمية من البيت الأبيض أو مكتب الاستخبارات الوطنية.

استقالة تولسي جابارد من منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية

وتُعد جابارد واحدة من أبرز الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، إذ بدأت مسيرتها داخل الحزب الديمقراطي وكانت عضوا سابقا في الكونجرس، قبل أن تتخذ مواقف سياسية مستقلة أثارت انقسامات داخل المشهد الأمريكي، خاصة في ملفات السياسة الخارجية والحروب الأمريكية.

كما عُرفت بمواقفها المنتقدة للتدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج، إضافة إلى تصريحاتها المتكررة بشأن ضرورة إعادة تقييم أولويات الأمن القومي الأمريكي.

وجاء تعيينها على رأس أجهزة الاستخبارات في مرحلة حساسة، تزامنت مع تصاعد التوترات الدولية المرتبطة بملفات إيران والصين وروسيا، إلى جانب تنامي التحديات السيبرانية والأمنية داخل الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن استقالة جابارد قد تعكس وجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية، خصوصا في ظل التصعيد الإقليمي والدولي الذي تشهده الساحة العالمية خلال الفترة الأخيرة.