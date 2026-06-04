رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة الصين لهندسة الطاقة لبحث التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 11:18 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ني تشن، رئيس مجلس إدارة شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة China Energy Engineering Corporation Limited، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء الدكتور ني تشن، رئيس مجلس إدارة شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة مجددًا، عقب اللقاء الأول الذي جمعهما خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي التي عُقدت في الصين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة مجموعة من مقترحات التعاون، خاصة فيما يتعلق بدعم الشبكة القومية للكهرباء، وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر.

رئيس الوزراء: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ووصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر عام 2028، معبرًا عن تطلعه للتعاون مع شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة في توطين صناعة مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

كما أوضح رئيس الوزراء اهتمام مصر بملف تحلية مياه البحر مع توطين صناعة مكونات محطات التحلية في مصر، مؤكدًا التطلع للتعاون مع الشركة في ضوء إمكاناتها الكبيرة.

ومن جانبه أعرب الدكتور ني تشن عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى، مشيدًا بالتعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات مصرية للتعاون في مجال تحلية المياه وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى تطور حجم أعمال الشركة عالميًا، حيث بلغت قيمة أصولها 140 مليار دولار، كما أشاد بالتقدم الذي حققته مصر في مجال التنمية، وتزامن ذلك مع حلول الذكرى السبعين للعلاقات المصرية الصينية في مايو الماضي.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور "ني تشن" مجموعة من المقترحات للتعاون في مجالات دعم شبكات الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر، مؤكدًا سعي الشركة لتلبية متطلبات الطاقة في مصر وزيادة استثماراتها في مجالي الطاقة وتحلية المياه، معربًا عن تطلعه لاستمرار المشاورات حول التعاون مع الشركة.

ومن جانبه، أشار وزير الكهرباء إلى التعاون المثمر القائم مع الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن توطين مكونات محطات الطاقة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، مستعرضًا نتائج المشاورات التي تمت مع وفد الشركة خلال زيارته الحالية إلى مصر.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بوضع خطط تنفيذية لمقترحات التعاون وفق جدول زمني محدد، مؤكدًا عزمه تذليل الإجراءات أمام تنفيذ مشروعات الشركة المستقبلية.