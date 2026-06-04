هند الضاوى: اسرائيل تنتقم من أى مسؤول دولى يعارض مخططاتها أو ينتقد تصرفاتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 11:18 مساءً - أكدت الإعلامية هند الضاوي أن إسرائيل تنتهج سياسة الانتقام من أي مسؤول دولي أو جهة تنتقد تصرفاتها أو تعارض مخططاتها، مشيرة إلى أن ما يُرفع من شعارات حول حرية الرأي والتعبير يتهاوى عند أول اختبار حقيقي.

سياسة الضغط الإسرائيلية

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أي مسؤول دولي يعارض السياسات الإسرائيلية أو يوجه انتقادات مباشرة لتصرفاتها يتعرض لحملات ضغط وانتقام، في محاولة لإسكات الأصوات الرافضة أو التشكيك في مصداقيتها.

وأشارت هند الضاوي، إلى أنه مع خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن قرب التوصل إلى صفقة في الشرق الأوسط، شهدت الساحة الإعلامية إعادة تداول صور وملفات قضية إبستين، قبل أن يتم حجب هذه المنشورات لاحقًا، بحجة وجود متضررين من النشر، في قضية هزّت الرأي العام العالمي وأسهمت في تغير بعض المواقف.

وانتقدت هند الضاوي ما وصفته بازدواجية الخطاب الأمريكي، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية طالما تحدثت عن حرية الإنسان والتعبير وكسر القيود المجتمعية، إلا أن حربي غزة وأوكرانيا كشفتا أن هذه الشعارات تُستخدم كأدوات للاستهلاك السياسي والضغط على الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.