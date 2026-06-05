ترامب: جوهر الاتفاق مع إيران هو منع امتلاك طهران سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 01:24 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الجارية مع إيران حققت تقدماً مهماً، مشدداً على أن جوهر أي اتفاق محتمل يتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وقال ترامب إن من أبرز بنود الاتفاق المرتقب إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام حركة الملاحة، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها تجاه إيران سواء عبر المسار التفاوضي أو من خلال خيارات أخرى، مؤكداً ثقته في نجاح واشنطن في نهاية المطاف.

وكشف ترامب أن إدارته ناقشت سابقاً إمكانية إرسال قوات خاصة للاستحواذ على المواد النووية الإيرانية، لكنه استبعد هذا الخيار لتجنب تكرار سيناريوهات سابقة واجهتها الإدارات الأمريكية.

وفي ما يتعلق بإمكانية التواصل المباشر مع القيادة الإيرانية، أوضح ترامب أنه لا يسعى حالياً للقاء المرشد الأعلى الإيراني، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.