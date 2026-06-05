ترامب: جوهر الاتفاق مع إيران هو منع امتلاك طهران سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز

ترامب: جوهر الاتفاق مع إيران هو منع امتلاك طهران سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز مستعيدا قيمه وموا إقرأ المزيد

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز مستعيدا قيمه وموا إقرأ المزيد

أول ظهور لأصالة وزوجها فائق حسن بعد شائعة انفصالهما كشف أنس نصري شقيق الفنانة أصالة عن الظهور الأول للفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن بعد الشائعات التي إقرأ المزيد

أول ظهور لأصالة وزوجها فائق حسن بعد شائعة انفصالهما كشف أنس نصري شقيق الفنانة أصالة عن الظهور الأول للفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن بعد الشائعات التي إقرأ المزيد

بوتين يشيد بجهود الرئيس السيسى فى تسوية الأزمات بالشرق الأوسط

بوتين يشيد بجهود الرئيس السيسى فى تسوية الأزمات بالشرق الأوسط

الرئيسية أخبار مصرية

ترامب: جوهر الاتفاق مع إيران هو منع امتلاك طهران سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترامب: جوهر الاتفاق مع إيران هو منع امتلاك طهران سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز

ترامب: جوهر الاتفاق مع إيران هو منع امتلاك طهران سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 01:24 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الجارية مع إيران حققت تقدماً مهماً، مشدداً على أن جوهر أي اتفاق محتمل يتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

 

وقال ترامب إن من أبرز بنود الاتفاق المرتقب إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام حركة الملاحة، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها تجاه إيران سواء عبر المسار التفاوضي أو من خلال خيارات أخرى، مؤكداً ثقته في نجاح واشنطن في نهاية المطاف.

 

وكشف ترامب أن إدارته ناقشت سابقاً إمكانية إرسال قوات خاصة للاستحواذ على المواد النووية الإيرانية، لكنه استبعد هذا الخيار لتجنب تكرار سيناريوهات سابقة واجهتها الإدارات الأمريكية.

 

وفي ما يتعلق بإمكانية التواصل المباشر مع القيادة الإيرانية، أوضح ترامب أنه لا يسعى حالياً للقاء المرشد الأعلى الإيراني، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

 

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق