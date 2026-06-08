يديعوت أحرونوت : صافرات الإنذار تدوى بإسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 10:24 صباحاً - دوت صافرات الإنذار في منطقة "غوش دان" التي تضم أجزاء من وسط وجنوب إسرائيل، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وتفعيل الإنذار المبكر في وسط إسرائيل.

ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي بشأن الصاروخ؟

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن رصده إطلاق صاروخ من اتجاه اليمن نحو إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار المبكر في عدة مناطق، بما في ذلك "غوش دان"، والسهل الداخلي، ومنطقة "لاخيش".

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في سلسلة طويلة من البلدات في وسط وجنوب إسرائيل؛ وذلك في أعقاب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

وأفادت الصحيفة، اليوم الاثنين ، بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عن رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وبناء عليه جرى تفعيل صفارات الإنذار المبكر في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد.