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منتخب مصر يتوجه إلى سبوكان الأمريكية استعدادًا لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

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منتخب مصر يتوجه إلى سبوكان الأمريكية استعدادًا لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

منتخب مصر يتوجه إلى سبوكان الأمريكية استعدادًا لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 09:30 مساءً - تتوجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى مدينة سبوكان في واشنطن في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت ولاية أوهايو الأمريكية.

 

ومن المقرر أن تستغرق رحلة طيران الفراعنة إلى المدينة الأمريكية نحو 5 ساعات متواصلة، حيث يتطلع الجهاز الفني لإراحة اللاعبين سريعًا فور الوصول لبدء البرنامج التدريبي الختامي.


اللمسات الأخيرة لموقعة بلجيكا
 

وتأتي هذه الرحلة في إطار التحضيرات النهائية والجدية للمنتخب الوطني قبل خوض المواجهة المرتقبة والصعبة أمام منتخب بلجيكا، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

 

ويسعى "العميد" حسام حسن إلى فرض حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر فور الوصول، والتعود على أجواء وملاعب مدينة سبوكين التي ستحتضن اللقاء الافتتاحي للفراعنة في العرس العالمي.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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