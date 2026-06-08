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وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

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وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 11:18 صباحاً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والسيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الصديقين لتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

 

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكداً دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، والحرص على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للازمة. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان. 

 

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والعمل المشترك من أجل خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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