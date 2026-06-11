ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى وصبا مبارك يحضرون فى Egyptian Fan Zone بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 11:53 مساءً - حرصت كل من النجمة ريهام عبد الغفور والنجمة دينا الشربينى والنجمة صبا مبارك، حضور حفل النجم تامر حسنى، خلال إحتفالية كأس العالم FIFA 2026 في منطقة "Egyptian Fan Zone" بالنهر الأخضر، بالعاصمة الجديدة، وعرض الافتتاح على شاشة ضخمة والتي تُعد الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

وتُعد بطولة كأس العام 2026 من النسخ الاستثنائية على مختلف المستويات، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو نظام البطولة الجديد، حيث ستُقام المنافسات على مدار 40 يومًا كاملًا، مع خوض 104 مباريات.

وتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك وفقًا لعدد النقاط ثم فارق لأهداف والأهداف المسجلة.

تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 على ملعب «ميت لايف»

وبعد نهاية مرحلة المجموعات، تبدأ الأدوار الإقصائية اعتبارًا من يوم 28 يونيو، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى، حيث تنطلق مواجهات خروج المغلوب بداية من دور الـ32، ثم دور الـ16، يليه ربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 على ملعب «ميت لايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي يُعد أحد أكبر الملاعب المستضيفة للبطولة.

إقامة حفلات افتتاحية في كل دولة مستضيفة مع عروض تمهيدية قبل المباريات

وخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة حفلات افتتاحية في كل دولة مستضيفة، مع عروض تمهيدية قبل المباريات في الولايات المتحدة وكندا أيضًا. وكشف فيفا عن قائمة الفنانين المشاركين في حفل الافتتاح بالمكسيك، والتي تضم كلًا من أليخاندرو فرنانديز، وبيليندا، وداني أوشن، وجي بالفين، وليلا داونز، وفرقة لوس أنجلوس أزوليس، وفرقة مانا، وتايلا.

كما أعلن الاتحاد أنه سيتم الكشف لاحقًا عن المزيد من الفنانين المشاركين في حفلي الافتتاح بالولايات المتحدة وكندا.

دينا الشربيني

ريهام عبد الغفور وصبا مبارك