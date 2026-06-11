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إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

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إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 11:53 مساءً - جرى إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور جان كاسايا، مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس ١١ يونيو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة الصحة والأمن الدوائي في القارة الأفريقية.

 

 أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتواصل المستمر مع إدارة المركز، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المركز في تعزيز الأمن الصحي بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، واستعدادها لنقل خبراتها وتجاربها الرائدة في المجالات الصحية والدوائية، ودعم برامج بناء القدرات وتعزيز الاستجابة للتحديات الصحية الطارئة، منوهاً بالتعاون القائم في مجالات توفير الإمدادات الطبية واللقاحات وتعزيز التكامل القاري في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة النظم الصحية بالدول الأفريقية وقدرتها على مواجهة الأزمات الصحية بكفاءة واستدامة.

 

من جانبه، أعرب المدير العام للمركز عن بالغ تقديره للدعم المصري المتواصل للجهود الصحية الأفريقية، مشيداً بالمبادرة السريعة التي اتخذتها مصر لدعم مواجهة تفشي فيروس الإيبولا، باعتبارها من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدات الطبية والدوائية للدول المتضررة، مثمناً الدور المصري الرائد في تعزيز منظومة الأمن الصحي بالقارة ودعم جهود الاستجابة الجماعية للتحديات الصحية والأوبئة العابرة للحدود، ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق لتعزيز  الأمن الصحي.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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