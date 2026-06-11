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بوجود لابوبو.. اطّلع على أغرب لقطات افتتاح كأس العالم 2026

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بوجود لابوبو.. اطّلع على أغرب لقطات افتتاح كأس العالم 2026

بوجود لابوبو.. اطّلع على أغرب لقطات افتتاح كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 10:59 مساءً - انتهى حفل افتتاح كأس العالم 2026 الأول من المكسيك بملعب أزتيكا العريق، والذى تابعه العالم أجمع، وخلال الحفل ظهرت لقطات أصبحت حديث السوشيال ميديا وهى:

قميص أحمر وسيارة بجلد تمساح

ظهر فى حفل افتتاح كأس العالم 2026 رجل يرتدي قميصاً باللون الأحمر الزاهي، ونظارة شمسية سوداء، وقبعة دائرية عريضة الحواف داخل مجسم سيارة باللون الأصفر ذي ملمس بارز يشبه جلد التمساح أو الأفعى.

 

لابوبو يحمل كأس العالم​

ظهرت شخصيتان لـ لابوبو الكرتونية باللون البني ويرتدي زياً رياضياً باللونين الأصفر والأسود وتمسك بشرائط تشجيع زرقاء. أما اللابوبو على اليمين فباللون الأبيض والأزرق الفاتح، وترتدي قميصاً ملوناً مبهجاً وتحمل علبة كرتونية ممتلئة بالفشار ويتشاجران على كأس العالم .

 

قمصان ملونة ومنقطة

وظهر مجموعة من المؤدين أو الراقصين بملابس استعراضية ذات طابع ريترو (Retro) ملون. في المقدمة على اليسار يظهر شاب يرتدي قميصاً أحمر وسترة منقطة بالأبيض والأسود (Polka dot) مع عصبة رأس ونظارة شمسية، وعلى اليمين شاب آخر يرتدي سترة خضراء زاهية وقميصاً بنفسجياً وربطة عنق منقطة بالأصفر. في الخلفية يظهر المغني الرئيسي بقميص أحمر وبنطال أخضر وخلفه مجسم ذهبي ضخم والمدرجات مليئة بالجماهير.

 

ملابس من الريش

وظهر  مؤد يرتدى زياً تقليدياً مستوحى من تراث السكان الأصليين (مثل الأزتيك)، مكسواً بالريش الداكن الطويل والفراء الكثيف. وقام بحركة راقصة سريعة وديناميكية فوق منصة ذهبية.

افتتاح كأس العالم (1)

افتتاح كأس العالم (1)

 

افتتاح كأس العالم (2)

افتتاح كأس العالم (2)

 

حفل افتتاح كأس العالم

حفل افتتاح كأس العالم

 

1 (4)

 

 

لابوبو فى افتتاح كأس العالم

لابوبو فى افتتاح كأس العالم

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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