أول تهديد لمرمى منتخب مصر من دي بروين فى الدقيقة 7

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 11:18 مساءً - هدد دي بروين لاعب منتخب بلجيكا مرمى منتخب مصر لأول مرة فى الدقيقة 7 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى:مصطفي شوبير (23)

الدفاع : محمد هاني (3) ، حمدي فتحي (14)، ياسر إيراهيم (2)، أحمد فتوح (13).

الوسط: مروان عطية (19)، مهند لاشين (17)، إمام عاشور (8).

الهجوم: مصطفي زيكو (11)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (22).

وعلى دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم.

تشكيل بلجيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كاستانيي، براندون ميشيل، ناثان نجوي، توماس مونييه

الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفن دي بروين

الهجوم: لياندرو تروسارد، جيريمي دوكو، تشارلز دي كيتلير

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل مباراة اليوم المونديال

مباراة اليوم الإثنين بين مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، هى المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخبين، حيث تواجها معا من قبل في 4 لقاءات سابقة.

وخلال 4 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو المنتخب الوطني في مرمى بلجيكا 7 أهداف، وتلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

أكبر نتيجة في مواجهات المنتخبين، تعود إلى عام 2005، حينما حقق الفراعنة الفوز على بلجيكا بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية جمعت بينهما.

ويعد نجم المنتخب الوطني السابق عماد متعب، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا، برصيد هدفين.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بلجيكا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا عبر شبكة بين سبورتس والتي أعلنت عن امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر وديتين قبيل انطلاق كاس العالم، فاز في الأولى على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، وخسر في الثانية أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في أمريكا.