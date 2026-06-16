أخبار اليمن : 3798 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

3798 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أعلنت الصحة اللبنانية، الاثنين، تسجيل 15 شهيداً و82 مصاباً في اعتداءات إسرائيلية جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى "3798 شهيدا و11781 مصابا".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرًا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، عقب اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات في العاصمة واشنطن، لكن قوات الكيان تواصل عدوانها على مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية، خاصة في الجنوب.
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