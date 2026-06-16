منتخب الفراعنة يتقدم على بلجيكا بهدف إمام عاشور فى الشوط الأول بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 12:30 صباحاً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر وبلجيكا بملعب لومن فيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول بالمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026، بتقدم مصر بهدف إمام عاشور.

بداية المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين، ووضح على لاعبى منتخب مصر عدم الرهبة ورغبتهم فى تهديد مرمى بلجيكا مبكرا وحصل مروان عطية على بطاقة صفراء فى الدقيقة 12، وسدد دى بروين على مرمى شوبير لكن الكرة تمر بجوار القائم.

وفى الدقيقة 14 حصل تيموثى كاستانى على بطاقة صفراء بعد تدخل قوى على محمد صلاح، وفى الدقيقة 20 سجل إمام عاشور الهدف الأول من تسديدة قوية سكنت الشباك.

وتلقى أحمد فتوح لاعب منتخب مصر البطاقة الصفراء أمام بلجيكا فى الدقيقة 33، فيما تصدى كورتوا حارس بلجيكا لتسديدة قوية من زيكو كادت تسفر عن الهدف الثانى لمنتخب مصر، كما تصدى لفرصة مؤكدة من عمر مرموش لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من:

ـ حراسة المرمى:مصطفي شوبير (23)

ـ الدفاع : محمد هاني (3) ، حمدي فتحي (14)، ياسر إيراهيم (2)، أحمد فتوح (13).

ـ الوسط: مروان عطية (19)، مهند لاشين (17)، إمام عاشور (8).

ـ الهجوم: مصطفي زيكو (11)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (22).

وعلى دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم.

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل مباراة اليوم المونديال

مباراة اليوم الإثنين بين مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، هى المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخبين، حيث تواجها معا من قبل في 4 لقاءات سابقة.

وخلال 4 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة، وسجل لاعبو المنتخب الوطني في مرمى بلجيكا 7 أهداف، وتلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

أكبر نتيجة في مواجهات المنتخبين، تعود إلى عام 2005، حينما حقق الفراعنة الفوز على بلجيكا بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية جمعت بينهما.

ويعد نجم المنتخب الوطني السابق عماد متعب، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا، برصيد هدفين.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بلجيكا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا عبر شبكة بين سبورتس والتي أعلنت عن امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر وديتين قبيل انطلاق كاس العالم، فاز في الأولى على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، وخسر في الثانية أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في أمريكا.