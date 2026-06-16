أخبار اليمن : إعلان رسمي مدوية في مونديال 2026

مفاجأة مدوية في مونديال 2026حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازاً تاريخياً في أول مشاركة له بكأس العالم، بعدما فرض تعادلاً سلبياً مفاجئاً على إسبانيا، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بمونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا..

وسيطر منتخب إسبانيا على المباراة إذ سدد 24 تسديدة مقابل أربع تسديدات للرأس الأخضر الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى عبر التاريخ.

وتصدى فوزينها حارس مرمى الرأس الأخضر لأربع تسديدات في الشوط الأول أمام إسبانيا، وهي أعلى حصيلة لأي حارس مرمى قبل الاستراحة في كأس العالم 2026 حتى الآن، بالتساوي مع حارس قطر محمود أبو ندى.

ولم تسفر تغييرات المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي عن جديد في النتيجة، إذ أشرك لامين يامال في الشوط الثاني لكن تألق حارس المنافس حال دون تحقيق الفوز.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ضمن المجموعة الثامنة، قبل أن تواجه إسبانيا نظيرتها السعودية في الجولة المقبلة فيما تلعب الرأس الأخضر مع أوروغواي.