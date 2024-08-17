انت الأن تتابع خبر استقبلها الآن وفرح أطفالك.. التردد الجديد لقناة كراميش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدور الآن جميع مؤشرات البحث حول معرفة كيفية استقبال قناة كراميش الجديدة على التلفاز، وذلك بعد تغيير التردد الخاص بها حيث تعد من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال من أغاني وأناشيد مسلية تهدف إلى تعلم العديد من المهارات وكذلك معرفة أصول التربية وتعلم العادات الجيدة والبعد من ارتكاب الأخطاء وأيضا تقوم بنشر الكثير من دروس تعلم الحروف والأرقام لكي يتمكن الطفل من استدراك هذه المهارات جيداً لذلك سيتم التعرف على التردد الجديد وكيفية استقبال القناة تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

سيتم تناول خطوات تحميل التردد الجديد الخاص بهذه القناة للاستمتاع بمشاهدة ممتعة وهي كما يلي:-

لكي يتم تحميل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات لابد من إدخال هذا التردد 11429.

معدل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

الجودة عالية HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

لكي تتمكن من تحميل قناة كراميش الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف للأطفال سيتم تناول جميع التفاصيل من خلال الآتي:-

يمكنك القيام باستقبال هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي 11390.

معدل الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾

خطوات تحميل القناة على التلفاز

يوجد بعض الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم استقبال القناة على التلفاز الخاص بك وذلك من خلال الخطوات التالية:-