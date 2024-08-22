انت الأن تتابع خبر "تنقل مباريات الدوري السعودي مجانًا".. تردد قنوات SSC SD المفتوحة على عرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرف على تردد جميع قنوات SSC الرياضية المتوفرة بجودة SD والمفتوحة على قمر عرب سات (بدر سات)، والتي ستنقل جميع مباريات الدوري السعودي مجانًا؛ مما يتيح للمشاهدين في المملكة وبعض الدول العربية متابعة المباريات دون تكلفة، ومشاهدة النجوم المحترفين في دوري روشن السعودي أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار.

تردد قنوات SSC المفتوحة

القنوات التي تعمل بالجودة القياسية SD هي القنوات المفتوحة للجميع بدون تشفير، ولها معلقين مخصصين، وهذا هو تردد تلك القنوات على قمر بدر سات، مع العلم أن قنوات SSC لا يوجد لها تردد على نايل سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح عرب سات (بدر سات 6) 12418 أفقي (H) 27500 3/4

من الجدير بالذكر أن قنوات SSC التي تعمل بجودة HD هي قنوات مشفرة وتتطلب الاشتراك في خدمة GOBX ودفع مبلغ شهري للاستمتاع بمشاهدة الجودة الفائقة.

ما هي قنوات SSC المفتوحة؟

عند استقبال التردد المذكور أعلاه سيكون بإمكانك مشاهدة 5 قنوات من شبكة SSC الرياضية مجانًا، وهم كالتالي:

SSC1.

SSC5.

SSC Extra 1.

SSC Extra 2.

SSC News HD.

كما توجد قناة أخرى مفتوحة وهي SSC 4 HD والتي تعمل بالجودة الفائقة، ولكنها مُدرجة ضمن تردد آخر وهو 12380 بنفس بيانات التردد السابق.

تثبيت قنوات SSC على التلفاز

قبل كل شيء، تأكد من وجود قنوات SSC لديك عبر البحث عنها بالاسم في قائمة القنوات، إذا لم تجدها، يمكنك تثبيتها باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح القناة الأخيرة في قائمة القنوات الموجودة لديك.

اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” من الريموت كنترول.

اضغط على “التركيب” ثم “إعدادات الهوائي” أو ما يقابلها في جهاز الرسيفر الخاص بك.

ضع بيانات تردد قنوات SSC بشكل صحيح في جميع الخانات.

اضغط على زر OK ثم انتظر حتى يتم استقبال التردد.

يرجى مراعاة أن طريقة تثبيت القنوات قد تختلف من جهاز استقبال (رسيفر) لآخر، حيث لكل جهاز خطوات خاصة به لتثبيت القنوات، ومع ذلك فإن الخطوات الأساسية تكون متشابهة إلى حد كبير بين معظم الأجهزة.

دوري روشن السعودي