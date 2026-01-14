عيار 21 يفاجئ الجميع.. اكتشف سعر الذهب في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - بدأ سوق الصاغة المصري تعاملاته صباح اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 بحالة من الهدوء الحذر، حيث حافظت أسعار المعدن الأصفر على استقرارها عند مستويات الإغلاق المسجلة مساء أمس الثلاثاء.

وفي ظل حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين، سجلت أسعار الذهب ما يلي: