عيار 21 يفاجئ الجميع.. اكتشف سعر الذهب في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - بدأ سوق الصاغة المصري تعاملاته صباح اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 بحالة من الهدوء الحذر، حيث حافظت أسعار المعدن الأصفر على استقرارها عند مستويات الإغلاق المسجلة مساء أمس الثلاثاء.
وفي ظل حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين، سجلت أسعار الذهب ما يلي:
- جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المحلي نحو 6130 جنيهًا للبيع مقابل 6105 جنيهات للشراء.
- بينما استقر عيار 24 الأعلى نقاءً عند 7005.75 جنيه للبيع.
- ولم تشهد أسعار عيار 18 أي تغييرات تذكر ببداية اليوم مسجلة 5254.25 جنيه للبيع.
- أما المستثمرون في الذهب الخام فقد وجدوا الجنيه الذهب عند مستوى 49040 جنيهًا.
- في حين استقرت أسعار السبائك لتبدأ من 14011.5 جنيه للسبيكة وزن جرامين.