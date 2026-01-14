طقس الأربعاء أجواء شديد البرودة ونشاط الرياح وشبورة صباحا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:34 مساءً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة كثيفة صباحا

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 10:3 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص الأمطار

ومن المتوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة

ومن المتوقع أيضا اضطراب فى البحر المتوسط على كافة سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم / س وارتفاع الأمواج 2.5 إلى 3 أمتار، واضطراب في البحر الأحمر على كافة شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم / س وارتفاع الأمواج 2.5 إلى 3 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 19 درجة.

الصغرى 08 درجات.

- الطقس فى قنا

العظمى 20 درجة.

الصغرى 09 درجات.

- الطقس فى أسوان

العظمى 21 درجة.

الصغرى 10 درجات.