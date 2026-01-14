نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يؤكد أهمية التعاون الدولي لتخفيف العبء عن مصر في استضافة اللاجئين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 01:10 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة الجهود المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للاجئين المقيمين في مصر، خاصةً في ظل الخدمات التي تقدمها الحكومة لهؤلاء الضيوف.

وأشار إلى الجهود التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لمتابعة حصر الأعباء الملقاة على عاتق الدولة لتقديم الرعاية اللازمة لللاجئين والمهاجرين، بالإضافة إلى الاتصالات مع الجهات الدولية لتقديم الدعم وتخفيف العبء عن الحكومة المصرية.

ومن جانبه، تناول الدكتور بدر عبدالعاطي، جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع المنظمات الأممية لتوفير الدعم اللازم للضيوف المقيمين في مصر.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود وزارة التضامن الاجتماعي في متابعة إجراءات الحصر الدقيق لأعداد المهاجرين واللاجئين وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى خبرة الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف الأعباء المرتبطة باستضافة المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه التجارب لتعزيز كفاءة جهود الحكومة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يؤكد أهمية التعاون الدولي لتخفيف العبء عن مصر في استضافة اللاجئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.