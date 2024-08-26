انت الأن تتابع خبر افضل افلام الرعب!!.. تردد قناة فوكس موفيز على النايل سات والعرب سات2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هي واحدة من القنوات الرائدة في عرض الأفلام الأجنبية المتنوعة التي تتنوع بين أفلام الأكشن، الكوميديا، الرعب، والخيال العلمي، تأسست القناة لتلبية احتياجات عشاق السينما الذين يرغبون في متابعة الأفلام العالمية بجودة عالية وبدون فواصل إعلانية مزعجة.

تردد قناة فوكس موفيز على نايل سات

التردد:11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

تردد قناة فوكس موفيز على عرب سات

التردد: 11843

الاستقطاب:

أفقي (H

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة فوكس موفيز

تعرض القناة مجموعة واسعة من الأفلام التي تناسب جميع الأذواق من الأكشن والدراما إلى الكوميديا والرعب.

تتميز القناة بتقديم الأفلام مترجمة إلى اللغة العربية، مما يجعلها مناسبة للمشاهدين العرب.

تعرض الأفلام بجودة HD مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للمشاهدين.

تتميز القناة بتحديث مستمر لقائمة الأفلام المعروضة لضمان تقديم أحدث وأفضل الأفلام العالمية.

تتميز القناة بعرض الأفلام بدون فواصل إعلانية طويلة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة.

كيفية ضبط تردد قناة فوكس موفيز

1. افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال (الرسيفر).

2. اختر خيار البحث عن القنوات أو “إضافة تردد جديد”.

3. قم بإدخال التردد الصحيح (على نايل سات أو عرب سات) بالإضافة إلى البيانات الأخرى مثل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

4. اضغط على بحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

5. بعد انتهاء البحث، احفظ القنوات الجديدة التي تم العثور عليها وستظهر قناة فوكس موفيز ضمن القائمة.