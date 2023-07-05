انت الأن تتابع خبر دعاء تفريج الهم مستجاب.. رددوا إلهي هب لي فرجاً بالقدرة التي تحي بها الحي والميت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم دعاء تفريج الهم مستجاب وإزالة الضيق، وذلك لأن كل المسلمين يريدون الحصول عليه وتريده بشكل للتخلص من كل ما يصيب الشخصي من حزن وقلق، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالي بالدعاء يجعل الشخص المسلم يشعر بالسكينة والهدوء والراحة.

دعاء تفريج الهم مستجاب

ونوفر لكل المسلمين دعاء تفريج الهم مستجاب لأنه من الأشياء الهامة التي تساعد كثيراً في توفير الراحة الكبيرة لمن يردده، وهي من الأشياء الهامة والأساسية التي يريدها جميع المسلمين، وهي تأتي كما يلي:

اللهم إنى أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتي وهوانى على الناس انت رب العالمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تتركنى إن لم يكن بك عليا غضب فلا أبالى أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة أن ينزل بيا غضبك أو يحل عليا سخطك لك التوبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.

لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، وأسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء أن لا تبق لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي، اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالاطاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما بأعدت بين المشرق والمغرب.

دعاء إزاحة الكرب

وأيضاً توجد أدعية إزاحة الكرب والغم وهي يرددها المسلم بشكل مستمر إلى الله سبحانه وتعالي، وهذه الأدعية هي: