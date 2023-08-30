طريقة عمل مولتن كيك.. وصفات طبخ سهلة

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رياض - احمد صلاح - قام العديد من الشيفات بتقديم طريقة عمل مولتن كيك لتحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من محلات الحلوى والكافيهات والمطاعم، ويحب الجميع تناوله سواء الكبار أو الصعار، وذلك لأنه من الحلوى المميزة التي يكثر الطلب عليها لأنه يوجد بداخلها كمية كبيرة من الشوكولاتة السائلة.

مكونات تحضير مولتن كيك

وتصنف مكونات تحضير مولتن كيك هي الأكثر بحثاً في الوقت الحالي، حيث أنه يتم تحضيرها في كل المنازل قبل البدء في تجهيزها لأنها من الحلوى المميزة التي يريد أن يتناولها الجميع، والمكونات هي:

مائتي جرام شوكولاتة داكنة.

180 جرام زبدة.

150 جرام سكر أبيض.

اربع بيضات.

أربعين جرام دقيق أبيض.

كاكاو خام بودر.

كمية قليلة من الشوكولاتة البيضاء ومن الممكن استبدالها بأي صوص حسب الرغبة.

طريقة عمل مولتن كيك

ونقدم لكل ربات المنازل طريقة عمل مولتن كيك لأنها من الحلوى ذات الطعم الشهي واللذيذ، حيث أنها من الوصفات الشهية واللذيذة التي يحبها جميع الأطفال طوال الوقت، والخطوات تأتي كما يلي:

قومي بتذويب الشوكولاتة مع الزبدة في إناء كبير على حمام ماء دافئ حتى لا تحترق، واحصلي على مزيج متجانس ضيفي له السكر واستمري في التقليب جيداً.

وضيفي البيض واحدة تلو الأخرى على خليط الشوكولاتة وعليهم الدقيق الأبيض المنخول وامزجي جيداً حتى يتداخلوا مع بعضهم البعض.

وادهني قوالب باستعمال الزيت وضيفي له كمية قليلة من الكاكاو وضعي الخليط فيه.

وفي حالة الحصول على طعم مميز ضعي قطعة شوكولاتة بيضاء في منتصفها.

وضعي القالب في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، وضعيه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة أو إلى أن تنضج.

وخرجي القالب عند النضج وضعيه في طبق التقديم وهي ساخنة، وضعي عليها أي صوص على حسب الرغبة وبجانبها بولة من الأيس كريم.