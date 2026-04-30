الألماني ماتياس يولنبيك حكما لقمة الزمالك والأهلى في دوري نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 06:25 مساءً - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي والتي تقام غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء غدٍ الجمعة قمة مرتقبة تجمع بين الزمالك والأهلي، على أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة ON Sport.

الطاقم التحكيمي لإدارة اللقاء



ويتولى الألماني ماتياس يولنبيك مهمة حكم الساحة، ويعاونه كريستيان جيتلمان كحكم مساعد أول، وجوناس فيكينماير كحكم مساعد ثانٍ، بينما سيكون توبياس ريخيل حكماً رابعاً.

كما تم تعيين روبرت شرودر حكماً لتقنية الفيديو (VAR)، بمساعدة هنريلك برامليج، وذلك لضمان أعلى درجات العدالة التحكيمية في واحدة من أهم مباريات الموسم الكروي.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية "مرحلة اللقب" لدوري القسم الأول المعروف بـ "دوري نايل".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنظر إلى أهمية النقاط الثلاث في صراع حسم لقب البطولة لهذا الموسم.