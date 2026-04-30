الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 06:25 مساءً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استعراض مشروع صناعي استراتيجي



وتناول الفيلم التسجيلي مراحل العمل داخل مصنع نيرك، باعتباره أحد المشروعات الصناعية المستهدفة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

احتفالية عيد العمال



وجاء عرض الفيلم ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال التي شهدت استعراض عدد من المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات.



كيان صناعي لدعم النقل



وبرزت الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيرك، كأحد الكيانات الصناعية المتخصصة في تصنيع وتجميع الوحدات المتحركة، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا السكك الحديدية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.



شراكة بين الدولة والقطاع الخاص



ويجسد المشروع شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث بدأت خطوات تأسيسه في عام 2020، ضمن رؤية تستهدف دعم التنمية الصناعية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل.



مجمع صناعي متكامل بشرق بورسعيد



وأقيمت الشركة على مساحة إجمالية تبلغ 300 ألف متر مربع بشرق بورسعيد، تشمل المرحلة الأولى مساحة إنشائية 100 ألف متر مربع، إضافة إلى مبان على مساحة 51 ألف متر مربع، تضم خطوط الإنتاج والتجميع ومرافق الاختبارات ووحدات الدهانات ومراكز الجودة.



مراحل إنتاج متكاملة



تمر عملية التصنيع بعدة مراحل تبدأ باستقبال الهياكل، ثم اللحام، فالطلاء، ثم التجميع، وصولا إلى الاختبارات النهائية، بما يضمن إنتاج وحدات مطابقة للمعايير العالمية.

طاقة إنتاجية واعدة



وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة في مرحلتها الأولى إلى نحو 250 عربة سنويا، بما يسهم في دعم قطاع النقل، وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وتعزيز فرص التصدير.