الشحات يقترب من المشاركة أساسيا مع الأهلي في القمة مع غموض موقف زيزو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 06:25 مساءً - دخل حسين الشحات لاعب الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر للمشاركة أساسيا وقيادة الجناح الأيمن للفريق الأحمر في مباراة قمة الدوري أمام الزمالك غدا الجمعة بالجولة الخامسة لمرحلة حسم لقب الدوري المصري، خاصة مع غموض موقف زميله أحمد سيد زيزو من المشاركة في القمة غداً.

وانتهى إيقاف حسين الشحات في مباراة بيراميدز الماضية بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة الماضية، وبات جاهزا للمشاركة والتواجد في تشكيل الأهلي الأساسي، لاسيما بعدما تألق مع الفريق الأحمر قبل تعرضه للإيقاف.



الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري



يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة القمة أمام الزمالك المُقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم ضمن برنامج التحضير لمباراة القمة ويعمل توروب على دراسة نقاط القوة في صفوف الزمالك قبل موقعة القمة، باعتبارها مباراة مهمة للفريق الأحمر لمصالحة الجماهير الحمراء وحفظ ماء الوجه بعد الهزيمة الماضية من بيراميدز، حيث يرغب توروب ولاعبي الأهلي في تحقيق الفوز لضمان الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري أو التواجد في وصافة الدوري.