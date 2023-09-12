صرخة عريس مصري تهز ارجاء الغرفه وتلم الجيران.. وكارثة مفجعة تنتظر الجميع!ماذا حدث

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الرياض - روايدا بن عباس - تحت أنغام "توب الفرح"، تصفق الأيادي وترقص الأجساد، وتمتلئ القلوب بالفرح في حفل زفاف العروس "نادية"، ابنة قرية ريدة التابعة لمركز ومدينة المنيا.

بين تهاني وتبريكات أهالي القرية لوالدها، وفرحة العروس الشابة التي تبلغ من العمر عشرون عامًا، تتجه عقارب الساعة نحو العاشرة مساءً. وهنا يبدأ المعازيم في التحضير للرحيل، وتعزف الأغاني الختامية لتعلن انتهاء حفل الزفاف، وتتجه العروسان إلى مسكنهما الزوجي.

بعد نصف ساعة فقط من دخولهما الشقة الزوجية، تبدأ العروس تشعر بألم في الصدر. لم يستمر الألم لأكثر من نصف ساعة، ولكنه كان كافياً لتفارق الحياة. هذا الحدث المأساوي يصيب الزوج بحزن عميق، فلم يكن يعلم أن شريكة حياته قد فارقت الحياة. يصعد الجميع إلى المسكن الزوجي، ويجدون العروس الشابة ممددة على الأرض، بلا حياة. يتأكد الجميع للزوج أنها قد توفت.

وفقاً لوالد العروس المكلوم، كانت ابنته سعيدة جداً في يوم زفافها. كانت تحفظ كتاب الله وتؤدي الصلوات في أوقاتها المحددة. كانت تحاسب والدها إذا تأخر في أداء الصلاة وتطالبه بأدائها بانتظام. ولا يزال يعيش في حزن عميق ولا يستطيع تصور ما حدث. ولكن كل ما يملكه هو الدعاء لابنته وأن يسكنها الله في جنته.

تلقت السلطات الأمنية في محافظة المنيا إشعاراً بوفاة سيدة في منزلها في قرية ريدة. وبعد التحقيقات، تبين أن السيدة توفيت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بعد ساعات قليلة من انتهاء حفل زفافها. ووفقاً لوالد العروس، كانت ابنته بصحة جيدة ولم تعاني من أي أمراض، وكانت سعيدة جداً بزفافها. حضر المئات من سكان القرية حفل الزفاف. تم تحرير محضر بالحادثة وتم تكليف النيابة بالتحقيق في الواقعة.