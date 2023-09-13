"فيديو خادش للحياء... شاب يمارس هذا الشيء الدنيء مع عشيقته في حمام الطائرة .. وعندما كشفتهم المضيفة حصلت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.

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الرياض - روايدا بن عباس - استخدمت نجمة إباحية شابة طريقة ذكية لجذب انتباه الرجال المشاكسين وجعلهم يتابعونها على وسائل التواصل الاجتماعي. قامت إلسا ثورا، البالغة من العمر 21 عامًا، بادعاء أنها هي صاحبة الفيديو الجنسي الذي يُظهر زوجين يمارسان الجنس في مرحاض طائرة تابعة لشركة easyJet.

في رد فعل ساخر على الفيديو الفيروسي، قامت العارضة السويدية المقيمة في بريطانيا بنشر الفيديو عبر تطبيق "إكس تويتر" وعلقت عليه بكلمة "هذا أنا". وعلى الرغم من وجود اسمها على مقطع الفيديو، الذي يُظهر المضيفة وهي تفتح باب المرحاض بينما يشاهده العشرات من الركاب، اعترفت إلسا لصحيفة ديلي ستار بأنها لم تكن هي الشخصية الموجودة في الفيديو بالفعل.

وعلقت إلسا قائلة "بالتأكيد سأحاول ذلك بنفسي، ولكن ربما ليس على متن طائرة easyJet. يجب أن تكون الخطوط الجوية البريطانية على الأقل".

يُظهر الفيديو المثير أحد الموظفين العصبيين وهو يستعد للقبض على الزوجين المتلبسين، في حين يحاول الركاب الآخرون الحصول على نظرة من الأفضل.

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تم القبض على الزوجين في حمام طائرة easyJet في منتصف الرحلة، وكان الركاب يهتفون احتفالًا بالقبض عليهما.

عندما فُتِحَ الباب أخيرًا، ظهر رجل واقفًا خلف امرأة متكئة على مرحاض الطائرة، حيث كان كل منهما يقف هناك وبنطاله حول ركبتيه.

تعالت هتافات الاستنكار في جميع أنحاء الطائرة، بينما سارع الرجل ذو الوجه الأحمر لإغلاق الباب لحماية ما تبقى من كرامته.

بيان الشركة

أصدرت شركة EasyJet منذ ذلك الحين بيانًا بشأن الراكبين اللذين تم اعتقالهما في المقصورة الضيقة في منتصف الرحلة.

وجاء في بيان الشركة: "نؤكد أن الشرطة استقبلت رحلة EasyJet من لوتون إلى إيبيزا في 8 سبتمبر بسبب سلوك اثنين من الركاب على متن الطائرة".