انت الان تتابع خبر صدمة مذهلة: نجيب سويرس يكشف عن مفاجأة هائلة حول النجم عادل إمام... سرٌ لا يخطر على بال أحد يُكشف بكل جرأة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن حالة صحة الفنان الكبير عادل إمام. وفي تصريحات تلفزيونية، قال ساويرس: "عادل إمام قد تقدم في العمر، ولكنه يتمتع بصحة جيدة جداً ويضحك ويمزح". وأشار إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وأضاف ساويرس: "قمنا بتكريمه في مهرجان الجونة السينمائي في وقت سابق، وكانت هذه من الأشياء التي أسعدتني. إنها ذكرى جميلة يحب الشخص أن يستعيدها ويستمتع بها".