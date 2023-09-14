انت الان تتابع خبر ممنوعين من لبس الملابس .. قبيله غريبه الاطوار تمنع النساء من ارتداء الملابس.. وما يفعلونه عند رؤيه الرجال هو أمر غريب يشيب له شعر الولدان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم وصف شعب كوبا من قبل البعض بأنهم قبيلة بدائية وقديمة جدا لأسباب يصعب تجاهلها، بسبب رفض قبيلة كوما التحضر والانضمام إلى الحضارات.

تقع هذه القبيلة في ولاية أداماوا في نيجيريا في منطقة تسمى جبال أتلانتيكا، وتتكون هذه القبيلة من مجموعة من الأشخاص الذين يلتزمون ويتمسكون بالعادات والتقاليد وهويتهم الثقافية.

وكذلك يستمرون في استخدام الملح الذي يستخرج من التلال لكي يطهو به الطعام ولديهم بعض العادات القديمة مثل القدماء المصريين فهم مثلا لا يشعلون النار بأعواد الثقاب بل يقومون بحك الحجارة مع بعضها ويشعلون النيران.

من هي قبيلة كوما النيجيرية؟ كوما هي قبيلة تقع في وسط الجبال لا يزالون يتمسكون بعادات القدماء ولا يتخلون عنها، فهم مثلا يستخدمون الزيوت التي تستخلص من منتجات طبيعية بطرق وتقنيات طبيعية تقليدية ويقومون بطهي أطعمة غير شائعة أو معروفة عن الطعام الموجود في كافة أنحاء الولاية، ورغم ذلك تستطيع لمس شئ من الحضارة عندهم، فالشباب يقومون بارتداء ملابس على التراث القديم وكذلك النساء يلبسون الملابس التقليدية المصنعة من أوراق الأشجار وجلود الحيوانات والتي تغطي بعض المناطق الحيوية من جسمهم فقط.

تتمتع قبيلة كوما النيجيرية بعادات وتقاليد مثيرة للاهتمام، ولا سيما فيما يتعلق بالميراث. في هذه القبيلة، يتم توجيه الميراث من سلالة الأم، حيث يرث الأبناء المزارع والأواني والماشية والمشغولات اليدوية من والدتهم عند وفاتها. ومن ناحية أخرى، يرث الأبناء السهام والأقواس.

ومن بين العادات الأخرى المثيرة للاهتمام في قبيلة كوما، كانت عادة توأم الأطفال وأمهاتهم. في الماضي، كانت ولادة التوأم تعتبر حدثًا غير محبب، وكانوا يقومون بأد الأطفال التوأم مع أمهاتهم. ولكن في الوقت الحاضر، تغيرت هذه العادة وأصبحت الأمهات تحتفل بولادة التوأم وتعتني بهم بشكل خاص.