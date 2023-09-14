عريس ومكسوف.. استعد للقوة الخارقة في غرفة نومك لتحقق أقوى أداء بدون مقويات..عشبة نارية متوفرة بكثرة وبأسعار مغرية للغاية!!

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الرياض - روايدا بن عباس - الجرجير هو نبات ورقي أخضر غني بالمعادن وهو جزء من عائلة البنجر. تعود فوائد الجرجير الصحية إلى احتوائه العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يحتوي الجرجير على فيتامينات (أ) و(ب 6) و(ب 12)، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور. كما أن الجرجير يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية، مما يجعله مناسباً للأنظمة الغذائية لفقدان الوزن. ولكنهم لم يكونوا يعرفون فوائده الغذائية العالية من الفيتامينات والمعادن. وكان الجنود الفرس يتمتعون بصحة جيدة عندما يتناولون الجرجير يومياً في طعامهم.

في بداية عام 1636، أوضح عالم الأعشاب جون جيرارد أن الجرجير يُعتبر علاجًا فعّالًا لمرض الأسقربوط. ومن الجدير بالذكر أن الكابتن جيمس كوك، المستكشف البريطاني الشهير الذي قام بثلاث رحلات حول العالم، كان يستخدم الجرجير كطعام لبحّارته. يُعتبر الجرجير فعّالًا جزئيًا في تعزيز القدرة الجنسية حيث يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات (أ) و (ب6) التي تساعد في إنتاج الهرمونات الذكرية.

كما يحتوي على مستويات عالية من الفيتامين (سي) الذي يزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية، وفيتامين (إي) الذي يساعد الحيوانات المنوية على اختراق البويضة وحدوث الحمل، وفقًا لصحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية.

استغلت شركة بريطانية مصنعة للبيرة الفوائد الصحية للجرجير وأطلقت منتجًا جديدًا يحتوي على هذه النبتة الخضراء. وادعت الشركة أن هذا المشروب الجديد غير المعتاد يمكن أن يزيد من الدافع للرجال. ويمكن أن يكون الجرجير أيضًا مكافحًا للسرطان، حيث يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

ووفقًا للدراسات العلمية، يعمل الجرجير على حماية الحمض النووي من التلف، مما يقلل من ظهور الخلايا السرطانية. وتشير نتائج دراسة أجرتها "إمبريال كوليدج" في لندن إلى أن الجرجير يحتوي على إمكانيات مضادة للسرطان وأنه قادر أيضًا على المساعدة في العلاج الإشعاعي.

يحتوي الجرجير على مركبات تعزز نشاط الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة تكاثر الخلايا السرطانية. ويُعتبر الجرجير أيضًا مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية. ويحتوي الجرجير على الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويحتوي الجرجير على العديد من الفوائد الصحية المذهلة. فهو يحتوي على النترات التي تساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجرجير على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان. كما يحتوي الجرجير على الأيزوثيوسيانات التي تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتقليل خطر اضطرابات الدماغ وشيخوخة الدماغ.

ويجدر بالذكر أن الجرجير يعزز مناعة الجسم ويحمي من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا. فهو يحتوي على فيتامينات (سي) و(إي) التي تعمل معًا في تقليل الضرر التأكسدي لخلايا الدم الحمراء وتحسين صحة العين والجلد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة الجرجير إلى السلطات والسندويشات والأطباق الرئيسية لزيادة قيمتها الغذائية وتحسين النكهة.

ومع ذلك، يجب تجنب تناول الجرجير بكميات كبيرة في حالة الحمل والرضاعة وعند وجود مشاكل صحية معينة مثل قرحة المعدة أو أمراض الكلى. وبالنسبة للطهي، يُعتبر تناول الجرجير نيئًا أفضل بكثير من طهيه، حيث يفقد الجرجير جزءًا من فوائده الصحية عند تعرضه للحرارة. ومع ذلك، يُعتبر الجرجير أيضًا مكونًا مفيدًا عند استخدامه في الطهي، حيث يُضفي نكهة فريدة على الشوربات واليخنات والبطاطا المقلية، ويحتفظ ببعض فوائده.

وفيما يتعلق بالتجميد، يُعتبر الجرجير مناسبًا للتجميد المنزلي فقط إذا كان سيتم استخدامه في حساء أو عصير أو وصفة أخرى مطبوخة أو مخلوطة. يُمكن تجميد الجرجير المغسول وشراؤه من المتجر في الثلاجة لمدة تتراوح بين 4 و 6 أيام، ويُمكن أن يبقى الجرجير غير المغسول لفترة أطول.