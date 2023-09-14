انت الان تتابع خبر فضائح تلاحق عاشق النساء (رشدي اباظة) يغوي ميرفت امين ويجردها من ملابسها.. في مشهد ممنوع من العرض!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ولدت الفنانة ميرفت أمين في مصر عام 1964، لأم اسكتلندية وأب مصري. بدأت مشوارها الفني بالصدفة بعد تخرجها من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. لاحظها الفنان الراحل أحمد رمزي وأعجب بجمالها، فقدمها للفنان أحمد مظهر لتؤدي معه دورًا في فيلم "نفوس حائرة".

بفضل جمالها وبراءة ملامحها، أصبحت واحدة من أهم نجمات القرن الماضي بسبب الأعمال الفنية المتنوعة التي قدمتها. تألقت وأشرق نجمها وحصلت على لقب "قطة السينما المصرية". شاركت أمين في أكثر من 120 فيلم سينمائي منذ بداية مشوارها الفني في أواخر الستينات.

من أبرز الأفلام التي شاركت فيها "أبي فوق الشجرة" مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهذا الفيلم يعتبر انطلاقتها الحقيقية في عالم السينما. تلاها فيلم "ثرثرة فوق النيل" عام 1971 للأديب الراحل نجيب محفوظ.

ثم شاركت فيلم "الحفيد" مع الفنانين عبد المنعم مدبولي ونور الشريف وكريمة مختار، وأيضًا فيلم "البحث عن فضيحة" و"حافية على جسر الذهب" مع حسين فهمي.

بالإضافة إلى الفيلم الشهير "أعظم طفل في العالم"، الذي قدمه الفنان الراحل رشدي أباظة والفنانة الراحلة هند رستم، كانت هناك سبب رئيسي لتصنيفها كواحدة من أجرأ الفنانات وحصولها على لقب نجمة إغراء.

تمثلت هذه الجرأة في تخليها عن ملابسها بالكامل في إحدى المشاهد التي جمعتها بالفنان الراحل "رشدي أباظة". وقد صنف الفيلم على أنه واحد من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما العربية، بسبب المشاهد الجريئة التي تضمنها والتي أدت إلى منعه من العرض بقرار من رقابة المصنفات الفنية. ومع ذلك، تم تداول الفيلم كاملاً على أشرطة الفيديو.

تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي متزوج، يتم تغويته من قبل ابنة صديقه بجمالها الفائق. يحاول المقاومة، ولكنه في النهاية يستسلم لها. وتسعى الفتاة لإنجاب "أعظم طفل في العالم". وعلى الرغم من الانتقادات التي واجهتها، قدمت "أمين" في نفس العام فيلمًا آخر بعنوان "أنف وثلاثة عيون"، والذي تم إنتاجه عام 1972. وظهرت فيه أيضًا وهي تتخلى عن ملابسها في مشهد جمعها بالفنان الراحل "محمود ياسين".