انت الان تتابع خبر كأنه لم يشاهد فتاة من قبل... أول علامات يوم القيامة تظهر بالكويت.. شاب يختلي بزوجة شقيقه الحسناء في المطبخ ما فعله بها لشدة جمالها لا يخطر على بالك!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الكويت لحادثة صادمة كشفت عن قرب "علامات الساعة"، حيث احتجز رجل كويتي في الخمسينيات من عمره في مخفر الصليبية بتهمة خدش حياء زوجة شقيقه البالغة من العمر 45 عامًا فقط.

وأفاد مصدر أمني كويتي أن السيدة أبلغت الشرطة أنها كانت تعد الإفطار في المطبخ عندما فاجأها شقيق زوجها وقدم على تصرف غير لائق.

وأكدت الضحية خلال التحقيقات أنها صرخت على الرجل واتهمته بتصرفه الغير لائق، ولم يتبقى للرجل سوى مغادرة المنزل بعد أن شعر بالخجل من ما فعله.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتصال بالمتهم وإبلاغه بضرورة حضوره للمخفر فورًا، ونفى الرجل ما زعمته زوجة شقيقه مؤكدًا وجود خلافات بينهما.