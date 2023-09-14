انت الان تتابع خبر عريس ديوث يستعين بصديقه في ليلة الدخلة.. طلب منه الدخول على العروسه في غرفة النوم فحدث الكارثة الكبرى التي فاقت الخيال !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت العروس لصدمة غير متوقعة في ليلة زفافها، وهو الليلة التي حلمت بها منذ طفولتها. لم تكن تدرك أن الواقع سيكون مختلفًا تمامًا عن الأحلام التي ترسمها الخيال.

ككل فتاة أخرى، كانت تحلم بارتداء الفستان الأبيض في هذا اليوم المميز. وعندما تحقق حلمها ووصلت إلى شقتها الجديدة مع عريسها، كانت تنتظر بفارغ الصبر للدخول إلى غرفة النوم والاستمتاع بليلة زفاف سعيدة.

ولكن فجأة، رن هاتف العريس، فأخرجه من جيبه للرد على المكالمة. وفي ذلك الوقت، كانت العروس تنتظر بفارغ الصبر لاستكمال ليلتهما السعيدة.