انت الان تتابع خبر بعد ليبيا ومصر.. عاصفة دانيال تتجه بقوة مخيفة نحو الأردن وستدمر كل شيء يعترض طريقها.. وهذه المنطقة التي ستضربها بالتحديد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا للتحليلات الجوية، من المتوقع أن يتحرك إعصار "دانيال" أو عاصفة "دانيال" التي ضربت اليونان وليبيا وبعض مناطق مصر إلى الشرق، مما يعني أن الساحل الشرقي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيتأثر ببقايا العاصفة. ووفقًا لتقرير طقس العرب، يُتوقع أن يتأثر الأردن بعاصفة "دانيال" أو إعصار "دانيال" بنشاط غباري كثيف، والذي قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتقلبات جوية في حالة الطقس، بالإضافة إلى تساقط الأمطار بشكل عشوائي وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات القادمة. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلًا يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، في حين تصبح حارة في ساعات الظهيرة والعصر، وتستمر الأجواء الحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة. تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتشتد بعد الظهر بين الحين والآخر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الغبار في الأجواء في بعض المناطق، خاصة في المناطق الصحراوية. ومن المتوقع أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة يوم الأربعاء، وتكون الأجواء معتدلة بشكل عام في معظم المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفرصة لتساقط زخات عشوائية من الأمطار. تطلق دائرة الأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن تدني مدى الرؤية الأفقية في نشرتها اليومية.

من المتوقع أن تكون الأجواء يوم الثلاثاء مغبرة بشكل كثيف في بعض الأحيان. ستكون درجات الحرارة معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ستظهر الغيوم في ارتفاعات مختلفة، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات من الغبار في العديد من المناطق. ستكون الأجواء ليلاً لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق. ستظهر الغيوم في ارتفاعات مختلفة، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. تحذر دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. هناك أيضًا احتمالية لتدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية. يوم الأربعاء، ستنخفض درجات الحرارة قليلاً نهارًا، مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ستظهر كميات من الغيوم في ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم معتدلة في العديد من المناطق، مع وجود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. قد تنشط الرياح على فترات مما يؤدي إلى حدوث غبار في بعض المناطق.

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة مائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات الليل، بينما ستكون لطيفة في باقي المناطق. قد تظهر الغيوم في ارتفاعات متوسطة وعالية في السماء. وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخاصة في مناطق البادية.

لذا ينصح الأشخاص بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع إرشادات السلامة المرورية.

من المتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تشكل الغبار في بعض المناطق.

وينصح الأشخاص بمتابعة تحديثات الأرصاد الجوية المحلية للحصول على أحدث المعلومات حول الطقس.

نتمنى للجميع يومًا سعيدًا وآمنًا في هذه الأحوال الجوية.