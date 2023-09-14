انت الان تتابع خبر بين الألم والهلاك: زلزال مدمر يهدد مدينة مصرية بالاستئصال... استنفار عاجل لإخلاء السكان وسط تهديد الدمار الفوري.. اهربوا فورا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار زلزال المغرب القوي الذي ضرب المملكة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت استياء وقلق السكان. حيث تعرضت المملكة المغربية لزلزال بقوة 7 درجات، وأدى إلى تدمير العديد من المباني في مدن مختلفة بما في ذلك مراكش وضواحيها. تم تسجيل سقوط العديد من الضحايا وما زالت عمليات البحث جارية تحت أنقاض المباني المنهارة.



تسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مراكش وأثار الذعر بين السكان الذين خرجوا إلى الشوارع بحثًا عن مأوى آمن. سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في المغرب هزة أرضية قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بقوة تبلغ 7 درجات على مقياس ريختر.

وأصدر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تحذر من مركز الزلزال في جماعة إيجيل التابعة لإقليم الحوز.



تسبب زلزال المغرب في انتشار الخوف والقلق بين السكان، وأثار السؤال عما إذا كان هناك زلزال متوقع في مصر قريبًا بناءً على ما حدث في المغرب. رد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على هذا السؤال قائلاً: "الزلزال الذي شهدته دولة المغرب في الساعات الأولى من اليوم كان مرعبًا وكبيرًا لأقصى حد بالنسبة للزلازل التي تشهدها المملكة المغربية."

أكد القاضي في تصريحات خاصة أن زلزال المغرب اليوم سيكون له توابع داخل الأراضي المغربية، وذلك بسبب كونه زلزالًا كبيرًا، ولكن ستكون قوة التوابع أقل من قوة الزلزال الأصلي. وأشار إلى أن تأثير الزلازل وتكرار التوابع يجعل المباني أكثر عرضة للخطر.

وأضاف أنه تم تسجيل عدد من التوابع الزلزالية حتى الآن، حيث بلغ عددها 8، وتراوحت قوتها بين 3 و3.4 درجات ريختر، وكانت التوابع الأقوى بقوة 4.8 درجة ريختر. وجميع هذه التوابع كانت أقل قوة من الزلزال الأصلي الذي حدث.

وأوضح أن التوابع حدثت بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق، وتم رصد آخر تابع بقوة 3.3 في الساعة السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة.

وفيما يتعلق بموقف مصر من زلزال المغرب وامكانية تأثرها بأي توابع، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والزلزال أن المغرب بعيد جدًا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلومترًا غرب مدينة سيوة المصرية. وأضاف أنه حتى الآن لم يتم رصد أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

وبالنسبة لاحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر مثلما حدث في المغرب، أشار رئيس المعهد إلى أن الاحتمالية ضعيفة. ولكنه أوضح أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، فهي ظاهرة طبيعية، ولكن وفقًا لخرائط الشدة الزلزالية التي تتواجد لدى الشبكة القومية لرصد الزلازل، فإن احتمالية حدوث زلزال بسبب زلزال المغرب اليوم ضعيفة.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن في المغرب مساء أمس الجمعة إلى 632 قتيلاً و329 مصابًا. وجاء في بيان الوزارة يوم السبت:

وصل عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 632 حتى الساعة السابعة صباحًا، وتم تسجيل 329 إصابة، بينها 51 إصابة خطيرة. ناشدت السلطات المغربية المواطنين بسرعة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين، وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لمساعدة العالقين وانتشال الضحايا.