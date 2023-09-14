انت الان تتابع خبر تدمر هرمون الإنسولين.. خضروات ترفع نسبة السكر في الدم سراً (خذوا حذركم) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الخضروات النشوية والغنية بالكربوهيدرات من العوامل التي تؤثر على مستويات السكر في الدم بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات. عند تناول هذه الخضروات، يتم تحويل الكربوهيدرات إلى سكر (جلوكوز) في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تشمل الخضروات مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والذرة والبازلاء على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، مما يجعل مؤشر نسبة السكر في الدم لديها أعلى، وبالتالي يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع.

ومع ذلك، هناك بعض الخضروات التي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع وقد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

فيما يلي قائمة بالخضروات الشائعة التي ترفع مستويات السكر في الدم:

البطاطس: تحتوي البطاطس على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

البطاطا الحلوة: على الرغم من أنها تُعتبر خيارًا صحيًا، إلا أنها لا تزال تحتوي على الكربوهيدرات ويجب استهلاكها باعتدال.

القلقاس: يعتبر القلقاس من النشويات التي تؤثر على مستويات الأنسولين وترفع نسبة السكر في الدم، لذا يجب تناوله بحذر.

الشمندر: يحتوي على سكريات تؤثر على نسبة السكر في الدم، ومع ذلك، يمكن أن يساعد عصير الشمندر في تعزيز المناعة، ولكن يجب تناوله بحذر.

الجزر:

تُستخدم الخضروات على نطاق واسع وتحتوي على سكريات طبيعية، ولكنها تحتوي أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنةً ببعض الخضروات الأخرى.

من بين هذه الخضروات هي البازلاء الخضراء، حيث تعتبر من النشوبات التي تؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم عند تناولها بكميات أكبر.

أما الموز، فهو مليء بالعناصر الغذائية، ولكنه أيضًا يحتوي على نسبة عالية من النشويات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

فكيف يمكن لبعض الخضروات أن تؤثر على مستويات السكر في الدم؟

تؤثر الخضروات النشوية والغنية بالكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم بسبب محتواها العالي من الكربوهيدرات.

عند تناول هذه الخضروات، يتم تحويل الكربوهيدرات إلى سكر (جلوكوز) في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

بعض الخضروات مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والذرة والبازلاء تحتوي على كميات عالية من الكربوهيدرات وتمتاز بمؤشر نسبة السكر في الدم الأعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسرع في مستويات السكر في الدم. ولذلك، فمن الأفضل تجنب تناول هذه الخضروات بكميات كبيرة أو تناولها بشكل معتدل.