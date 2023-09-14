انت الان تتابع خبر فضيحة كروية مزلزلة "كهنة البيرو" يقومون بعمل سحر ل "نيمار" لمنعه من تسجيل الأهداف!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت مجموعة من الكهنة البيروفيين بعمل سحر لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار في محاولة لمنعه من تسجيل الأهداف. تم توثيق هذا الحدث في مقطع فيديو حيث يظهر الكهنة وهم يقومون بالطقوس قبيل مباراة منتخب بلادهم أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026. ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، أقيمت هذه الطقوس خارج الاستاد الوطني حيث تم نصب مذبح ملون بالسيوف والتمائم والأعلام وصور اللاعبين.

دعت هذه المجموعة من الكهنة البيروفيين الإله "تايتا إنتي" لمساعدة منتخب بلادهم في مباراتهم ضد البرازيل. يعتقد هؤلاء الكهنة بالتواصل مع الأرواح ويعيشون في الغابات والجبال والمناطق الساحلية. وأوضح الشامان فيليكس روندان أنهم قاموا بربط قدمي نيمار لمنعه من اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف.

يهدف هذا السحر إلى التشويش على ذهن نيمار ومنعه من تسجيل الأهداف. وتعتبر البرازيل فريقًا قويًا وفازت بكأس العالم خمس مرات، لذا يعتبر منتخب بلادهم منافسًا قويًا. ومن المعروف أن نيمار هو لاعب بارز ومهاري، لذا فإن منعه من التألق في المباراة يعتبر هدفًا مهمًا للكهنة البيروفيين.