أجمل مذيعة في قناة الحدث تتعرض لتعذيب وحشي من زوجها.. يطفئ السجائر في جسدها ويجبرها على فعل هذا الشيء المخجل طول الليل حتى الصباح دون ذرة رحمة او شفقة

انت الان تتابع خبر أجمل مذيعة في قناة الحدث تتعرض لتعذيب وحشي من زوجها.. يطفئ السجائر في جسدها ويجبرها على فعل هذا الشيء المخجل طول الليل حتى الصباح دون ذرة رحمة او شفقوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهتم بنشر أخبار المشاهير، تصريحات مذيعة شهيرة في قناة الحدث الاخبارية. والتي أدلت بها عبر حسابها الشخصي في وقت سابق. وقد أثارت هذه التصريحات صدمة كبيرة لدى الجمهور.

فقد قامت الإعلامية الجميلة آلاء عبدالعزيز بسرد تفاصيل مؤلمة عن العذاب والإهانة التي تعرضت لها على يد زوجها، قبل أن تقرر خلعه والاحتفال بقرار المحكمة بالطلاق. وقد أكدت آلاء أن زوجها كان يعاملها بقسوة وسادية مفرطة.

وتفاصيل القصة تبدأ عندما قامت المذيعة الشهيرة آلاء عبدالعزيز بالاحتفال عبر حسابها على فيسبوك بحصولها على حكم الخلع من زوجها. وقد كتبت بسعادة قائلة: "أنا حرة الآن بعد سنتين من المعاناة في محاولة الحصول على الحرية".

واستمرت قائلة: "أخيرًا.. لم أشعر يومًا بالفرحة التي شعرت بها عند صدور حكم الخلع. أرجوكم احتفلوا معي". وتوالت التعليقات من المتابعين على منشور المذيعة، حيث أبدوا استغرابهم من المعاناة التي تحدثت عنها في تلك التصريحات.

قالت الإعلامية المصرية الجميلة، آلاء عبد العزيز، إنها لم تعيش مع زوجها في استقرار سوى شهرين فقط بعد الزواج. وبدأت الغيرة تسيطر عليها، مما دفعها لمنعها من الخروج من المنزل وحبسها داخله. صدم الجمهور عندما كشفت أنه كان يطفئ السجائر في جسدها ويلقنها ضربًا مبرحًا ويجبرها على اللجوء إلى النوم داخل الحمام للهروب منه. وأضافت أنه كان يقوم بإشعال النيران من أسفل باب الحمام لكي تختنق وتخرج. وبعد الخروج من الحمام، كان يبرحها ضربًا بشكل لا يتحمله أحد. والغريب في الأمر هو أن أفراد أسرتها تخلوا عنها ولم تجد أي مساندة منهم. فكان الجميع يطالبها بالعودة لمنزل الزوجية دون أن تتكلم.

آلاء عبد العزيز هي مذيعة وإعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج على قناة "الحدث اليوم". كما عملت مقدمة برنامج "الأكيلة" ومقدمة برنامج "صباحك سكر مع آلاء" وغيرهما من البرامج التلفزيونية.