بريطانيا ترفع سقف أسعار الطاقة 13% في يوليو بسبب أزمة إيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 12:13 صباحاً - _ ستواجه الأسر البريطانية ارتفاعاً جديداً في فواتير الطاقة اعتباراً من يوليو، بعدما رفعت هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية “أوفجيم” سقف الأسعار بنسبة 13% نتيجة صعود أسعار الغاز بالجملة بفعل التوترات في الشرق الأوسط.

متوسط فاتورة الطاقة السنوية ستصل إلى 1862 جنيهاً إسترلينياً.. بزيادة 221 جنيهاً

وبموجب القرار، سيبلغ متوسط فاتورة الطاقة السنوية نحو 1862 جنيهاً إسترلينياً، بزيادة تقارب 221 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بالسقف السابق البالغ 1641 جنيهاً إسترلينياً للفترة بين أبريل ويونيو .

ومن المتوقع أن تؤثر الزيادة على ملايين الأسر البريطانية، في وقت يحذر فيه محللون من احتمال ارتفاع الفواتير بشكل أكبر إذا استمرت اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.

ويزيد ذلك من الضغوط على حكومة كير ستارمر، في ظل استمرار أزمة تكاليف المعيشة التي تواجهها الأسر البريطانية.

وقال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، إن رفع سقف الأسعار بسبب “حرب لم نخترها” يعد خبراً غير مرحب به للأسر في أنحاء البلاد، مؤكداً أن تخفيف هذا العبء يمثل أولوية للحكومة.

أسعار الغاز بالجملة في المملكة قفزت بنحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب

وتشير البيانات إلى أن أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا أصبحت أعلى بنحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل بدء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في فبراير، وقبل تعطل مسار بحري يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وتُعد تكاليف البيع بالجملة العامل الرئيسي في تحديد سقف الأسعار الفصلي الذي تضعه هيئة “أوفجيم”، والذي يحدد الحد الأقصى لما يمكن لشركات الطاقة فرضه على الأسر، إضافة إلى احتسابه تكاليف الشبكات والرسوم البيئية.

وتقول حكومة بريطانيا، إن خططها لتقليل الاعتماد على الغاز والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، ستسهم في خفض التكاليف على المدى الطويل. كما قامت الحكومة في أبريل بتحويل بعض الرسوم بما خفض متوسط الفاتورة بنحو 150 جنيهاً إسترلينياً.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي