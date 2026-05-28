النقل: انتظام حركة القطارات والمترو والموانئ خلال عيد الأضحى

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ أكدت وزارة النقل، في بيان اليوم، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة، بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة أن المتابعة تأتي في إطار تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف الهيئات التابعة للوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير الجهات التابعة والتواصل المستمر مع رؤسائها.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزير اطمأن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة، وانتظام مواعيد قيامها، موجها بتواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

كما تابع انتظام حركة تشغيل القطارات بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، مؤكدا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، إلى جانب تواجد وانتشار القيادات وفرق الصيانة بالمحطات المختلفة، مع الحفاظ على مواعيد التقاطر وانتظام العمل داخل المحطات.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أوضح البيان انتظام حركة الملاحة بموانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، إلى جانب انتظام حركة الصادرات والواردات.

ووجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري باستمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى، مع استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، والالتزام بالحمولات المحددة، وعدم السماح بتحرك أي وحدة نيلية قبل التأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

كما اطمأن الوزير على انتظام تشغيل الأتوبيس الترددي في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة الجولف، موجها بتواجد مسؤولي شركة الأتوبيس الترددي ومسؤولي أتوبيسات نقل الركاب بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ومسؤولي «السوبرجيت» بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وتابع الوزير كذلك الحركة المرورية على الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، موجها باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ بمختلف المناطق والقطاعات التابعة للهيئة.

وفي ختام البيان، تقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وجميع العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين مواصلة بذل الجهود لاستكمال مسيرة الإنجازات التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

