أسعار الذهب تهبط 1.3% مع تعقد جهود السلام بين واشنطن وطهران

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 12:13 صباحاً - _ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة انخفاضها للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع الآمال بشأن التوصل إلى حل سريع ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أبقى المخاوف المرتبطة بالتضخم قائمة وأثار حالة من الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4448.43 دولارا للأوقية بحلول الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.3% إلى 4446.20 دولارا للأوقية.

وكانت إيران قد أعلنت أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار من خلال قصف أهداف قرب مضيق هرمز، الأمر الذي قد يعقد جهود إنهاء الحرب ويزيد من حالة التوتر الجيوسياسي في المنطقة.

وقال لقمان أوتونوجا، كبير المحللين لدى شركة «إف.إكس.تي.إم»، إن أسعار الذهب تراجعت مقتربة من مستوى 4450 دولارا للأوقية، في ظل تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن الذهب يواجه ضغوطا إضافية نتيجة تصاعد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة، مدفوعا بالضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع.

وأشار إلى أن استمرار مؤشرات ارتفاع الضغوط السعرية قد يعزز الرهانات على إبقاء الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يدفع الذهب إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

