انت الان تتابع خبر مثلة أجنبية حسناء تعترف بكل جرأة: نمت في سرير الرئيس صدام حسين وهذا ماوجدته في حمامه الخاص المصنوع من الذهب والان مع التفاصيل





الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة الأسترالية صوفي مونك عن تجربتها الغريبة بنومها على سرير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد سقوط نظامه. وقد أكدت مونك أنها شعرت بالموت يقترب منها خلال تلك اللحظات.

زارت مونك العراق عام 2004 لتقديم العروض الترفيهية للقوات الأسترالية التي شاركت في الحرب، وكانت إقامتها في أحد قصور صدام حسين التي استولت عليها قوات التحالف. وتعرفت خلال تلك الفترة على سرير الرئيس الراحل وقضت ليلة عليه.

في حديثها مع برنامج "Summer Fling" الذي تقدمه الإعلامية ماتي أكتون على راديو "KIIS FM"، صرحت مونك بأن الحمام الخاص بصدام كان خياليا، حيث كان يزينه الثريا المضيئة والزينة الرائعة والألماس المتواجد في كل مكان.

وتعود القصة إلى قصر يقع في ضواحي بغداد، وكان مليئا بالثريات والمرايا ذات الأطر الذهبية، وحمامه المصنوع من الرخام. وقد تعرضت مونك لموقف صعب خلال رحلتها عندما تعطل محرك طائرة الشحن التي كانت تستقلها، وكادت تسقط.

إن تجربة مونك هذه تبرز الفخامة والترف التي كانت تحيط بحكم صدام حسين، وتعكس العديد من الروايات الغريبة التي تم ترويجها حول حياته ونظامه.