بعد أطعمة عيد الأضحى الدسمة.. كيف تستعيد المرأة توازنها الصحي بوقتٍ قصير؟

خلال أيام عيد الأضحى تتحول التجمعات العائلية إلى موائد مليئة بالأطعمة الشهية التي يصعب مقاومتها، بداية من اللحوم الغنية بالدهون وحتى الحلويات والمشروبات السكرية التي ترافق الزيارات والتجمعات العائلية، وعلى الرغم من أن هذه الأجواء تحمل الكثير من البهجة والسعادة، لكن الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة قد يترك تأثير سلبي على الجسم، سواء في صورة زيادة بالوزن أو شعور بالخمول وثقل الحركة، ذلك إلى جانب ارتفاع مستويات الكوليسترول واضطراب الطاقة خلال اليوم.

لكن الخبر الجيد الذي ستكشفه لنا دكتورة ثريا الألفي أخصائي التغذية العلاجية في السطور التالية، هو أن الجسم يمتلك قدرة مذهلة على استعادة توازنه بشكل سريع، فقط إذا حصل على بعض العناية والراحة والاختيارات الذكية بعد انتهاء أيام العيد.

أولى خطوات استعادة التوازن

يفضل إضافة شرائح الليمون للماء لتحسين الهضم

أول خطوة لاستعادة التوازن لا تبدأ بالحرمان أو اتباع نظام غذائي عنيف، بل بمنح الجسم فرصة للتنفس من جديد، فكثير من النساء يقعن في خطأ التوقف المفاجئ عن الطعام أو اتباع نظام غذائي قاسي بعد العيد مباشرة، وهو ما قد يسبب الإرهاق والصداع والرغبة الشديدة في تناول السكريات.

والأفضل هنا وفقا لرأي دكتورة ثريا هو العودة التدريجية لنظام غذائي متوازن يعتمد على الوجبات الخفيفة والمغذية التي تساعد الجسم على الحصول على كافة العناصر الغذائية المهمة التي تمنحه الطاقة اللازمة لاستكمال اليوم.

وهنا لا يمكن إغفال دور الماء، فعلى الرغم من بساطه هذا العنصر لكن له دور كبير في استعاده توازن الجسم، فأكدت أخصائي التغذية العلاجية أن الحل الأمثل بعد تناول كميات كبيرة من الأملاح والدهون خلال العيد هو شرب كميات كبيرة من الماء، وذلك لأن يحتاج إلى الترطيب حتى يتخلص من احتباس السوائل ويستعيد نشاطه الطبيعي.

لذلك نصحت بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، مع إمكانية إضافة شرائح الليمون أو النعناع لمنح الجسم إحساسًا بالانتعاش وتحفيز عملية الهضم.

وبعد الاهتمام بالترطيب الداخلي للجسم، يصبح من المهم التفكير في نوعية الطعام نفسه، وليس فقط كميته. فالخضروات الورقية والخيار والطماطم والجزر من الأطعمة التي تمنح شعور بالشبع دون سعرات مرتفعة، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم بعد أيام من تناول اللحوم الثقيلة.

وأشارت دكتوره ثريا إلى أنه من الأفضل استبدال الوجبات الدسمة بأطباق خفيفة تحتوي على البروتين المشوي مع السلطة أو الشوربة الصحية، حتى يشعر الجسم بالراحة تدريجيًا دون حرمان.

تأثير المشروبات الطبيعية على طاقة الجسم

ولأن الجسم يحتاج أيضًا إلى استعادة نشاطه الداخلي، فمن المفيد إدخال بعض المشروبات الطبيعية التي تدعم عملية الهضم وتحسن الإحساس بالطاقة مثل الزنجبيل، والقرفة، والشاي الأخضر، وشاي البقدونس والكرفس اللذين يعتبروا من الخيارات التي تساهم في تنشيط الجسم وتقليل الشعور بالخمول، خاصة إذا تم تناولها دون سكر أو بكميات بسيطة للغاية .

لا يقتصر دور هذه المشروبات على تحسين معدل طاقة الجسم، بل لها دور كبير في تقليل الرغبة في تناول السكريات وإمداد الجسم بالفيتامينات الضرورية للاستمتاع بصحة جيدة وتقليل مستوى الالتهابات في الجسم.

لكن التوازن الحقيقي لا يكتمل بالغذاء فقط، فالحركة تلعب دور أساسي لا يمكن تجاهله، وهنا ليس المطلوب ممارسة تمارين شاقة أو قضاء ساعات داخل صالات الرياضة، بل يكفي البدء بالمشي يوميًا لمدة نصف ساعة حتى يبدأ الجسم في التخلص من الكسل واستعادة نشاطه الطبيعي. الحركة تساعد كذلك على تحسين الدورة الدموية وحرق جزء من السعرات الزائدة التي تم اكتسابها خلال العيد، كما تمنح شعور نفسي أفضل وتخفف التوتر.

لا يمكن تجاهل أهمية النوم الجيد، فالكثير من النساء يعانين بعد العيد من اضطراب مواعيد النوم بسبب السهر والتجمعات العائلية. قلة النوم تؤثر بشكل مباشرعلى الشهية والطاقة، وقد تجعل الجسم أكثر رغبة في تناول السكريات والوجبات السريعة. لذلك فإن العودة إلى مواعيد نوم منتظمة تمنح الجسم فرصة حقيقية للتعافي واستعادة توازنه الهرموني بشكل طبيعي.

يمكنك استعادة التوازن بعد العيد مباشرة

التخلص من الوزن الزائد بذكاء

ومن الأفكار الذكية التي نصحت بها دكتورة ثريا بعد العيد تنظيم مواعيد الوجبات لتجنب تناول الطعام بشكل عشوائي، وتناول الإفطار في موعد ثابت، ثم وجبة غداء متوازنة وعشاء خفيف، يساعد الجسم على تنظيم الشهية وتحسين عملية الحرق. كما أن تقليل تناول الطعام في ساعات الليل المتأخرة يحدث فرق واضح في الإحساس بالخفة خلال أيام قليلة.

ولا مانع كذلك من تخصيص يوم أو يومين للاعتماد على الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم مثل الشوربات والخضروات والفواكه، خاصة إذا كان الجسم يشعر بالإرهاق بعد الولائم المتكررة. هذه الخطوة تمنح المعدة راحة حقيقية وتساعد على التخلص من الانتفاخ والشعور بالثقل.

خلاصة القول

استعادة التوازن بعد أطعمة عيد الأضحى ليست مهمة صعبة كما يعتقد البعض، بل رحلة بسيطة تعتمد على الهدوء والاختيارات الذكية والعودة التدريجية للعادات الصحية. ومع شرب الماء، وتناول الطعام المتوازن، والحركة اليومية، والنوم الجيد، سيبدأ الجسم في استعادة نشاطه الطبيعي سريعًا، لتشعر المرأة بالخفة والحيوية من جديد دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو حرمان مرهق.