لأنّ الغدة الدرقية تتحكّم في حياتكِ أكثر مما تتخيّلين: إليكِ كيفية المحافظة عليها

في الخامس والعشرين من شهر مايو كل سنة، يُحتفل باليوم العالمي للغدة الدرقية؛ وهي مناسبةٌ طبية وتوعوية، تستهدف تسليط الضوء على هذه الغدة الصغيرة التي تحمل في طيّاتها تأثيراً عميقاً على كل جانب من جوانب صحة الإنسان. وكطبيب متخصّصٍ في أمراض الغدد الصمّاء، يتحدثُ الدكتور سيف الدين يحيى، استشاري الأمراض الصمّاء وأمراض الغدة الدرقية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد بشكلٍ مباشر إلى المرأة تحديداً، لأنّها الأكثر عرضةً لاضطرابات هذه الغدة، وفي الوقت ذاته الأقلّ وعياً بها في كثيرٍ من الأحيان.

الغدة الدرقية... فراشةٌ تحمل أسرار جسدكِ

غدةٌ صغيرة تشبه شكل الفراشة، تقع في مقدّمة الرقبة أسفل تفّاحة آدم مباشرةً. وعلى الرغم من حجمها الصغير الذي لا يتجاوز في الغالب بضعة سنتيمترات، إلا أنّها تُشرف على ما يشبه التحكّم المركزي في جسم الإنسان. فهي تُفرز هرمونَي الثيروكسين (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، وهذان الهرمونان يتدخّلان في كل خلية في الجسم تقريباً، مؤثِّرَين على سرعة ضربات القلب، درجة حرارة الجسم، سرعة عمليات الأيض، كثافة العظام، الخصوبة، المزاج، وصحة الجلد والشعر. باختصار، حين تعمل الغدة الدرقية بشكلٍ صحيح، يعمل الجسم بانسجام — وحين تختلّ، يدفع الجسم كلّه الثمن.

هل تعلمين عزيزتي؟ تُصيب أمراض الغدة الدرقية النساءَ أكثر من الرجال بنسبةٍ تتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنّ واحدةً من بين كل ثماني نساء ستُعاني من اضطرابٍ في الغدة الدرقية في مرحلةٍ ما من حياتها.

الدكتور سيف الدين يحيى استشاري الأمراض الصمّاء وأمراض الغدة الدرقية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد

الغدة الدرقية: لماذا تتأثّرُ المرأة أكثر؟

السؤال الذي يتكرّر في عيادتي باستمرار، يقول الدكتور يحيى:

لماذا يُصيب هذا المرض النساء أكثر من الرجال؟ والإجابة تكمن في التفاعل المعقّد بين هرمونات الغدة الدرقية والمنظومة الهرمونية الأنثوية. فالإستروجين والبروجيسترون — وهما الهرمونان الأنثويان الرئيسيان — يؤثّران على نشاط الغدة الدرقية بشكلٍ مباشر، مما يجعل المرأة أكثر هشاشةً أمام الاضطرابات في مراحل بعينها من حياتها.

هذه المراحل الحرجة تشمل:

1. مرحلة البلوغ حيث يبدأ الجسم في التكيّف مع الهرمونات الجديدة

2. فترة الحمل وما بعد الولادة، إذ تشهد الغدة ضغطاً استثنائياً

3. سنوات انقطاع الطمث، حين تتحوّل المنظومة الهرمونية كلياً.

علاوةً على ذلك، فإنّ معظم أمراض الغدة الدرقية ذات طابعٍ مناعي ذاتي — بمعنى أنّ جهاز المناعة يهاجم الغدة — وقد ثبتُ علمياً أنّ النساء أكثر عرضةً لأمراض المناعة الذاتية بصورة عامة.

الغدة الدرقية: اضطراباتٌ أكثر شيوعاً لدى النساء

أولاً: قصور الغدة الدرقية (الخُمول)

يُعدّ قصور الغدة الدرقية الاضطراب الأكثر شيوعاً، ويحدثُ حين تعمل الغدة بأبطأ مما ينبغي؛ فتقلّ كميات الهرمونات في الدم. السبب الأكثر شيوعاً لحدوثها هو مرض هاشيموتو، مرضٌ مناعي ذاتي يجعل جهاز المناعة يُهاجم أنسجة الغدة الدرقية تدريجياً ويُتلفها؛ والمشكلة في هذا الاضطراب أنّ أعراضه تتراكم ببطء شديد، مما يجعل كثيراتٍ من النساء يُعزين ما يشعرنَ به إلى الإرهاق أو التقدّم في السن أو ضغوط الحياة اليومية.

ثانياً: فرط نشاط الغدة الدرقية

على النقيض من ذلك، يحدث فرط النشاط حين تعملُ الغدة بسرعة مفرطة، وتُنتج كمياتٍ زائدة من الهرمونات. أبرز أسبابه مرض غريفز — وهو أيضاً مرضٌ مناعي ذاتي — الذي يُحفّز الغدة على الإنتاج المفرط دون توقّف. والأعراض هنا مختلفة تماماً: سرعة في ضربات القلب، فقدان للوزن، قلق وتوتّر زائد.

ثالثاً: عُقد الغدة الدرقية

العُقد كتل أو بروزات تنشأ داخل أنسجة الغدة، وهي شائعة جداً — خاصةً لدى النساء فوق الأربعين. معظمها حميدٌ تماماً ولا يستدعي علاجاً؛ لكنّ نسبةً صغيرة منها تستوجب متابعةً دقيقة أو إجراء خزعة. من هنا تأتي أهمية الفحص الدوري بالأشعة فوق الصوتية لأيّ تضخّمٍ في الرقبة.

الغدة الدرقية: أعراضٌ تستحقّ أن تتوقّفي عندها

إحدى أكبر التحديات في مجال أمراض الغدة الدرقية، أنّ أعراضها تتشابه مع حالاتٍ صحية أخرى كثيرة، مما يُؤخّر التشخيص أحياناً لسنوات.

ويوضح الجدول التالي الفرق بين أعراض الخُمول وفرط النشاط:

خُمول الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية تعب مستمر لا يُفسَّر قلق وتوتّر مستمر زيادة في الوزن دون سبب واضح فقدان الوزن غير المبرّر إمساك مزمن إسهال أو حركة أمعاء متكرّرة اكتئاب أو تبلّد عاطفي تقلّبات مزاجية حادة جفاف الجلد وتساقط الشعر الشعر الهشّ والتعرّق المفرط الحساسية الشديدة للبرودة الحساسية الشديدة للحرارة بطء ضربات القلب سرعة ضربات القلب أو الخفقان ضعف الذاكرة والتركيز صعوبة في النوم والأرق اضطراب الدورة الشهرية ضخامة مرئية في الرقبة

الغدة الدرقية والتشخيص: أبسط مما تتوقّعين

الفحوصات الدورية تُفصح عن اضطرابات الغدة الدرقية في مرحلةٍ مبكرة

البشرى الأولى عزيزتي، أنّ تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية يبدأ بتحليل دمٍ بسيط. فحص TSH — أو ما يُعرف بالهرمون المحرِّض للغدة الدرقية — هو المؤشّر الرئيسي الذي يكشف بدقّةٍ عالية ما إذا كانت الغدة تعملُ بشكلٍ طبيعي أم لا، وهذا الفحص متاح في أي مختبر وبتكلفةٍ بسيطة.

إذا جاءت نتيجة TSH غير طبيعية، يُكمل الطبيب التقييم بفحوصاتٍ إضافية مثل: هرموني T3 وT4 لتحديد نوع الاضطراب بدقّة، الأجسام المضادة للكشف عن المكوّن المناعي الذاتي، وأشعة فوق الصوتية (سونار) للغدة الدرقية، إذا كان هناك اشتباه بوجود عُقد أو تضخّم.

توصية الدكتور يحيى: اجعلي فحص TSH جزءاً من فحصكِ الدوري السنوي، خاصةً إذا كنتِ في مرحلة الحمل، أو ما بعد الولادة، أو تجاوزتِ الأربعين، أو إذا كان في عائلتكِ تاريخٌ لأمراض الغدة الدرقية أو أمراض المناعة الذاتية.

الغدة الدرقية والمرأة في مراحل الأمومة

من أهمّ ما يودّ استشاري الأمراض الصمّاء وأمراض الغدة الدرقية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد الدكتور سيف الدين يحيى التأكيد عليه في هذة المقالة: تأثير اضطرابات الغدة الدرقية على صحة الأم والجنين أثناء الحمل.

ففي الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لا تمتلكُ الغدة الدرقية للجنين القدرة بعد على إنتاج هرموناتها بنفسها، وبالتالي تعتمد اعتماداً كاملاً على هرمونات الأمّ. ولذا فإنّ قصور الغدة الدرقية غير المُعالج أثناء الحمل قد يؤدّي إلى مضاعفاتٍ خطيرة منها الإجهاض المتكرّر، تأخّر النموّ العقلي والجسدي للجنين، ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل، وولادة مبكّرة.

أما بعد الولادة، فتُعاني نحو 5 إلى 10% من النساء من ظاهرةٍ تُعرف بالتهاب الغدة الدرقية التالي للولادة، وهو اضطرابٌ مناعي مؤقّت يُصيب الغدة في العام الأول بعد الوضع. وما يجعله خطيراً أنّ أعراضه تتشابه مع اكتئاب ما بعد الولادة: تعبٌ شديد، قلق، وتقلّبات مزاجية. لهذا يُوصي الدكتور يحيى دوماً بإجراء فحص الغدة الدرقية لأيّ أمٍّ حديثة، تشكو من هذه الأعراض قبل صرف أي علاجٍ للاكتئاب.

الغدة الدرقية والعلاج: الخبر السار يستحقّ أن يُسمع

البشرى الثانية — والأهمّ من الأولى — أنّ معظم اضطرابات الغدة الدرقية قابلةٌ للعلاج والسيطرة عليها بشكلٍ كامل، وبأساليب آمنة وفعّالة، يؤكد الدكتور يحيى. والأدوية المتاحة اليوم لعلاج قصور الغدة الدرقية — وفي مقدّمتها الليفوثيروكسين — تُعدّ من أكثر الأدوية أماناً وفاعليةً في الطب الحديث؛ وحين تأخذ المريضة جرعتها اليومية بانتظام، تعود الهرمونات إلى مستوياتها الطبيعية ويتحسّن الجسم كليّاً.

أما فرط نشاط الغدة، فيُعالَج بأدويةٍ تُثبّط إنتاج الهرمونات، أو باليود المشعّ في حالاتٍ بعينها، أو بالتدخّل الجراحي حين يكون ذلك ضرورياً. وفيما يخصّ عُقد الغدة الدرقية، فإنّ معظمها لا يحتاج سوى للمتابعة الدورية بالسونار.

إذن؛ الرسالة الجوهرية هنا تتمثل في:

التشخيص المبكّر + العلاج المناسب = حياة طبيعية وصحيحة تماماً.

تناولي الأطعمة الغنية باليود كالأسماك لتعزيز صحة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية: نصائح لدعم صحتها وسلامتها

يُركَز الدكتور يحيى نصائحه في هذا الخصوص، على كافة الوسائل الممكنة لدعم صحة الغدة الدرقية وتعزيزها؛ وتتمثل في الخطوات التالية:

• تناولي الأطعمة الغنية باليود باعتدال: الأسماك البحرية، منتجات الألبان، البيض، والملح المعالج باليود

• المكسّرات وخاصةً الجوز البرازيلي: مصدر طبيعي للسيلينيوم الضروري لوظيفة الغدة

• تجنّبي الإفراط في بعض الأطعمة النيئة: كالملفوف والقرنبيط، في حال كنتِ مريضة بالغدة

• أخبري طبيبكِ بكل المكمّلات الغذائية التي تأخذينها، إذ قد تتداخل بعضها مع امتصاص أدوية الغدة

• خذي دواء الغدة في الصباح على معدة فارغة وانتظري 30 إلى 60 دقيقة قبل تناول أي طعام

• لا تتوقّفي عن أخذ الدواء من تلقاء نفسكِ حتى لو شعرتِ بتحسّنٍ كامل، بل راجعي طبيبكِ أوّلاً

• أجري فحوصاتكِ الدورية بانتظام وتأكّدي من أنّ المستويات ضمن النطاق الطبيعي.

كلمة أخيرة يُوجَهها الدكتور يحيى عبر موقع "دوت الخليج":

في كل مرّة أرى مريضة تدخل عيادتي بعد سنواتٍ من التعب والإرهاق والاكتئاب، لتكتشف أنّ سبب كل ذلك كان اضطراباً بسيطاً في الغدة الدرقية لم يُكتشف بعد — أتمنّى لو كانت قد جاءت أبكر. فحصٌ واحد، علاجٌ بسيط، وحياةٌ مختلفة تماماً؛ هذا هو وعد الطب الحديث لكِ، لذا لا تؤجّلي الاهتمام بصحّتكِ.

من الضروري التنويه في ختام هذه المقالة، إلى أن المعلومات الواردة فيه للتوعية العامة ولا تُغني عن استشارة الطبيب المختص.