انت الان تتابع خبر أقوى بمليون مرة من إبر الإنسولين.. 7 مشروبات فتاكة تخفض السكر التراكمي فوراً وتقلل من تركيز الجلوكوز .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحتاج مرضى السكرى إلى تناول مشروبات لترطيب الجسم والمساهمة في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، حيث إن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في مستويات السكر في الدم.

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى السكر في الدم:

الشاي الأخضر:

يُعتبر الشاي الأخضر أحد المشروبات الدافئة التي تقلل من فرص الإصابة بمرض السكري، وذلك بسبب محتواه من المواد المضادة للأكسدة. ومن الأفضل تناول الشاي الأخضر بدون تحلية بالسكر.

شاي الأعشاب:

تعتبر جميع أنواع مشروبات الأعشاب مهمة لمرضى السكري، مثل الزنجبيل والنعناع والكركديه والبابونج. فهذه المشروبات تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية والكاروتينات.

وعند الرغبة في تحلية شاي الأعشاب، يُفضل استخدام عسل النحل بدلاً من السكر.

القهوة:

تتميز القهوة بمحتواها من المواد المضادة للأكسدة، مما يجعلها من أفضل المشروبات التي تساعد في خفض مستوى السكر في الدم. ومن الأفضل تناول القهوة بدون تحلية بالسكر، ويمكن إضافة الحليب إليها.

عصير الخضار:

يُعتبر عصير الخضار من أهم العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على سكر. فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم وتحسين مستوى الأنسولين في الجسم، كما أنه يعزز حركة الأمعاء.

يتم إعداد عصير الخضار عن طريق خلط الخضروات الورقية مع بعضها البعض مثل الجرجير والكرفس والملفوف، مما يعطي العصير طعمًا حلوًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة التوت لتحسين النكهة.

فيما يتعلق بالحليب قليل الدسم، فإنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لأشخاص مصابين بالسكري. ومع ذلك، يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الحليب بسبب احتوائه على كمية عالية من الكربوهيدرات. لذلك، من الأفضل الاعتماد على الحليب قليل الدسم لتقليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استبدال الحليب ببدائل غير الألبان مثل حليب الصويا أو حليب اللوز للاستفادة من فوائد مشابهة دون زيادة مستويات السكر في الدم.

يُعتبر عصير الليمون من أفضل المشروبات لأشخاص مصابين بالسكري، حيث يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من العدوى. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يجب تجنب إضافة السكر إلى عصير الليمون لتجنب زيادة مستويات السكر في الدم. يمكن تناول عصير الليمون بدون سكر أو استخدام محليات طبيعية مثل العسل أو مسحوق المستكة لإضافة الحلاوة.

الكومبوتشا هو نوع فريد من الشاي المخمر، يتم إعداده من خلال تخمير الشاي الأخضر أو الشاي الأسود. يعتبر الكومبوتشا مصدرًا ممتازًا للبروبيوتيك، وهو مركب يعزز توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي ويحسن صحته. بالإضافة إلى ذلك، هناك دراسات تشير إلى أن الكومبوتشا قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الكومبوتشا للتأكد من أنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ولا يتعارض مع أي أدوية أخرى يتناولونها.